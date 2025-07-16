У обвиняемого в США россиянина ухудшилось здоровье в СИЗО Вашингтона
Mash: У россиянина Дениса Постового ухудшилось здоровье в СИЗО США
Россиянину Денису Постовому, обвиняемому в США в экспорте макроэлектроники в обход санкций, не оказывают помощь в американском СИЗО. Как пишет Mash, состояние мужчины оценивают как критическое.
В частности, у него выявили камень в желчном пузыре. Родня фигуранта обратилась к правозащитнику Ивану Мельникову, который отправил обращение к генпрокурору США.
«Неоказание медицинской помощи неприемлемо, в соответствии с нормами конвенции ООН о гражданских и политических правах, а также конвенции против пыток, и в соответствии с практикой принятия докладов Управления ООН по правам человека приравнивается к пыткам», — сказано в письме.Денис Постовой был задержан во Флориде осенью прошлого года. Американские власти обвинили его в незаконных поставках макроэлектроники в РФ. По версии следствия, Постовой якобы незаконно передавал России технологии, которые якобы могли быть использованы в ходе спецоперации. Бизнесмен находился в списке российского МИДа на обмен в феврале этого года.