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У обвиняемого в США россиянина ухудшилось здоровье в СИЗО Вашингтона

Mash: У россиянина Дениса Постового ухудшилось здоровье в СИЗО США
Фото: istockphoto/RuslanKaln

Россиянину Денису Постовому, обвиняемому в США в экспорте макроэлектроники в обход санкций, не оказывают помощь в американском СИЗО. Как пишет Mash, состояние мужчины оценивают как критическое.



В частности, у него выявили камень в желчном пузыре. Родня фигуранта обратилась к правозащитнику Ивану Мельникову, который отправил обращение к генпрокурору США.

«Неоказание медицинской помощи неприемлемо, в соответствии с нормами конвенции ООН о гражданских и политических правах, а также конвенции против пыток, и в соответствии с практикой принятия докладов Управления ООН по правам человека приравнивается к пыткам», — сказано в письме.


Денис Постовой был задержан во Флориде осенью прошлого года. Американские власти обвинили его в незаконных поставках макроэлектроники в РФ. По версии следствия, Постовой якобы незаконно передавал России технологии, которые якобы могли быть использованы в ходе спецоперации. Бизнесмен находился в списке российского МИДа на обмен в феврале этого года.
Никита Кротов

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