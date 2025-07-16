У обвиняемого в США россиянина ухудшилось здоровье в СИЗО Вашингтона

16 июля 2025, 11:33

Mash: У россиянина Дениса Постового ухудшилось здоровье в СИЗО США

Фото: istockphoto/RuslanKaln

Россиянину Денису Постовому, обвиняемому в США в экспорте макроэлектроники в обход санкций, не оказывают помощь в американском СИЗО. Как пишет Mash, состояние мужчины оценивают как критическое.





В частности, у него выявили камень в желчном пузыре. Родня фигуранта обратилась к правозащитнику Ивану Мельникову, который отправил обращение к генпрокурору США.



