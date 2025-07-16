Под Сумами начнет воевать подразделение ВСУ с роботами

16 июля 2025, 09:25

ТАСС: ВСУ перебросили под Сумы спецподразделение ГУР с роботами

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командование ВСУ перебросило к селу Алексеевка в Сумской области новое спецподразделение ГУР МО Украины под названием «Ринос груп» (Rhinos Group). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





Отмечается, что подразделение не имеет опыта участия в боевых действиях. На его вооружении стоят наземные роботизированные комплексы.

«В окрестности Алексеевки командование ВСУ перебросило новое спецподразделение ГУР «Ринос груп», которое ранее не участвовало в боевых действиях. На вооружении вражеских разведчиков стоят в том числе наземные роботизированные комплексы различного типа», — заявил собеседник агентства.