Под Сумами начнет воевать подразделение ВСУ с роботами
ТАСС: ВСУ перебросили под Сумы спецподразделение ГУР с роботами
Командование ВСУ перебросило к селу Алексеевка в Сумской области новое спецподразделение ГУР МО Украины под названием «Ринос груп» (Rhinos Group). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Отмечается, что подразделение не имеет опыта участия в боевых действиях. На его вооружении стоят наземные роботизированные комплексы.
«В окрестности Алексеевки командование ВСУ перебросило новое спецподразделение ГУР «Ринос груп», которое ранее не участвовало в боевых действиях. На вооружении вражеских разведчиков стоят в том числе наземные роботизированные комплексы различного типа», — заявил собеседник агентства.