Мужчина умер после атаки ВСУ на Воронеж

16 июля 2025, 09:39

SHOT: мужчина, находившийся в коме после атаки ВСУ на Воронеж, скончался

Фото: iStock/globalmoments

Умер 56-летний мужчина, находившийся в коме после попадания дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в жилой дом в Воронеже. К сожалению, у пострадавшего была серьёзная травма головы, шансы выжить были малы, сообщает телеграм-канал SHOT.