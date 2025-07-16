Мужчина умер после атаки ВСУ на Воронеж
Умер 56-летний мужчина, находившийся в коме после попадания дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в жилой дом в Воронеже. К сожалению, у пострадавшего была серьёзная травма головы, шансы выжить были малы, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, в больнице остаются 13 человек, среди них — четверо детей. Ребёнок, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии, очнулся.
Напомним, что атака ВСУ была предпринята 15 июля. Жилой дом, в который попал беспилотник, находится в центре Воронежа. В результате атаки пострадали 16 человек.
В тот же день бойцы ВС РФ ударили по системе противовоздушной обороны Украины в Одессе. Украинские СМИ писали, что над городом был виден дым после прилета.
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