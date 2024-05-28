У Польши нет возможности сбивать российские ракеты, заявил генерал Древняк

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Польша не обладает возможностями для того, чтобы сбивать российские ракеты, и в принципе не собирается воевать с ядерной державой. Об этом сообщил польский генерал Томаш Древняк в беседе с изданием Do Rzeczy.
Он предположил, что было бы в случае оказания Польши Украине. По его словам, с территории Польши с учётом имеющегося вооружения можно действовать исключительно на дистанции 60-70 километров, поэтому войска даже не смогут защитить Львов. Таким образом, Польша в принципе не сможет оказать Украине какую-то существенную помощь.
Генерал добавил, что эффективное противостояние российским ракетам можно оказать исключительно при заходе самолётов ВВС Польши в воздушное пространство Украины.
А такой шаг стал бы прямым вступлением Польши в конфликт, что спровоцировало бы Россию нанести удары по объектам в странах НАТО.
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Генерал добавил, что эффективное противостояние российским ракетам можно оказать исключительно при заходе самолётов ВВС Польши в воздушное пространство Украины.
А такой шаг стал бы прямым вступлением Польши в конфликт, что спровоцировало бы Россию нанести удары по объектам в странах НАТО.
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Анастасия Чинкова