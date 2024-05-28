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У Польши нет возможности сбивать российские ракеты, заявил генерал Древняк

Генерал Древняк: Польша не будет воевать с Россией по требованию Зеленского
28 мая 2024, 17:27
Фото: iStock/Rafal Olkis

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польша не обладает возможностями для того, чтобы сбивать российские ракеты, и в принципе не собирается воевать с ядерной державой. Об этом сообщил польский генерал Томаш Древняк в беседе с изданием Do Rzeczy.
Он предположил, что было бы в случае оказания Польши Украине. По его словам, с территории Польши с учётом имеющегося вооружения можно действовать исключительно на дистанции 60-70 километров, поэтому войска даже не смогут защитить Львов. Таким образом, Польша в принципе не сможет оказать Украине какую-то существенную помощь.

Генерал добавил, что эффективное противостояние российским ракетам можно оказать исключительно при заходе самолётов ВВС Польши в воздушное пространство Украины.



А такой шаг стал бы прямым вступлением Польши в конфликт, что спровоцировало бы Россию нанести удары по объектам в странах НАТО.

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Подполье сообщило о взрыве в Одессе
Подполье: взрыв зафиксирован в Одессе, предположительно, в районе порта
28 мая 2024, 18:29

Фото: iStock/RamonCast

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что взрыв зафиксирован в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, взрыв зафиксирован в районе порта. Он добавил, что в сторону порта направились машины скорой помощи.

Другие подробности взрыва в регионе уточняются.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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ВСУ без ведома Германии использовали Patriot для ударов по территории России
Bild: ВСУ использовали ПВО Patriot для удара по российским целям без ведома ФРГ
28 мая 2024, 18:28

Фото: iStock/MikeMareen

ВСУ как минимум один раз использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по объектам на территории России без ведома ФРГ. Об этом сообщает издание Bild.
Издание отмечает, что после несанкционированного использования системы ПВО украинскими войсками, в Киев начали поступать гневные звонки из Берлина и Вашингтона с угрозами полностью прекратить поставки ракет для этих систем в случае повторения подобного инцидента.

Подробности случившегося издание не раскрыло.

Ранее, в воскресенье, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против пересмотра правил использования немецкого оружия украинскими войсками, а также предоставления Киеву возможности нанесения им ударов по целям внутри территории России.

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Военэксперт Литовкин объяснил отработку ядерного удара со стороны НАТО
28 мая 2024, 18:15

Фото: iStock/Gerasimov174

Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что НАТО отрабатывают ядерный удар по России для того, чтобы запугать нашу страну.
«Аэродромы в Литве, Латвии и Эстонии, которые приспособлены для приёма этих самолетов и применения ядерных бомб на этих самолётах, дают им возможность нас запугать, показать свою силу и мощь. Мы должны быть начеку и быть готовыми к ответу на такие действия», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Литовкин.

А военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отметил, что в случае, если США решатся на применение любого вида ядерного оружия против РФ, реакция нашей страны будет абсолютно зеркальной.

«Как только первая ядерная ракета — любая, что тактическая, что стратегическая — запущенная хоть из Польши, хоть из Америки — полетит на территорию России, это будет означать, что наши боеголовки накроют все государства, проявившие таким образом агрессию по отношению к РФ. И это, по всей видимости, будет последняя война в истории человечества», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.

Ранее сообщалось, что руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил о ядерных учениях НАТО у границ России.

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#учения
#фсб
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#нато
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#ядерное оружие
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Участник СВО из Нигерии попросил помочь ему получить гражданство России
28 мая 2024, 18:15

Фото: iStock/JessAerons

Участник СВО из Нигерии рассказал, что не может получить российское гражданство несмотря на участие в боевых действиях.
Адам Мохаммад Бакур Мохаммад Ибрагим отправился на фронт добровольцем в ноябре прошлого года. В отряде добровольцев «Скиф» ему дали позывной Ванька. За время службы он освоил работу оператора дрона и даже взял в плен украинского солдата.

В начале мая срок его контракта с Минобороны РФ истёк, и мужчина вернулся в Воронеж, где учился до службы. Однако он пожаловался в беседе с RT, что никто не объяснил ему порядок упрощенного получения российского гражданства. А на родине его могут арестовать и заключить под стражу на 20 лет. В связи с этим он попросил о помощи у издания.

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#сво
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#нигерия
#гражданство
#россия
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В США сделали неожиданный прогноз о будущем Украины
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия желает создать себе союзника в лице Украины
28 мая 2024, 18:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

РФ стремится не к разрушению украинской территории, а к созданию надежного союзника в будущем, когда на Украине будет решена проблема с коррупцией и неонацистами. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Уничтожение Украины создаст лишь «болезнь» бедности и раздора, которые вернут на место все прошлые проблемы страны. России нужно избавить Украину от бандеровцев и не дать Западу ни малейшего шанса снова заразить страну «вирусом» ультранационализма», — отметил он.

Он отметил, что в союзе с РФ Украина могла бы иметь возможность широкого доступа к мировой экономике. Он добавил, что успешная демилитаризация даст украинцам шанс выбрать более компетентного лидера и наладить взаимовыгодные отношения с Россией.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Харьков
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Путин назвал условие для принятия решений по санитарной зоне на Украине
Путин: если ВСУ применят дальнобойное оружие, примем решения по санитарной зоне
28 мая 2024, 18:02

Фото: сайт Кремля

В случае применения Украиной высокоточного оружия большой дальности для ударов по территории России, придётся снова принимать решение о создании так называемой санитарной зоны, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства указал на то, что возможное разрешение Запада на обстрел российских территорий может привести к осуществлению данных мер.

Путин напомнил, что полгода назад говорил о возможном создании зоны безопасности в случае продолжения обстрелов жилого сектора украинскими войсками. В итоге так и произошло.

Также в мае Путин объяснил, что наступление в Харьковской области необходимо для создание санитарной зоны. Глава государства обвинил в этом украинские войска, которые обстреливали и продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру приграничных регионов, включая Белгородскую область.

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#владимир путин
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#россия
#спецоперация
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На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС
«Укрэнерго»: все теплоэлектростанции на Украине повреждены или уничтожены
28 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Yelantsevv

На Украине не осталось ни одной неповрежденной теплоэлектростанции. Жителям страны нужно привыкать к ограничениям потребления электроэнергии. Об этом заявил член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко.
Сообщается, что уничтожено более восьми гигаватт генерирующих мощностей. Это составляет около 40 процентов от имеющихся в системе. По его словам, не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или разрушена. Он отметил, что гидроэнергетика тоже понесла большие потери.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#тревога
#новости
#вс рф
#воздушная тревога
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Названа главная опасность трупов украинских военных для солдат ВС РФ
Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли заминировать трупы своих солдат в Крынках
28 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска могли заминировать трупы своих бойцов в зоне проведения СВО. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
Такой способ придумали немецкие солдаты в годы Второй мировой войны. Они подкладывали мины под тела своих погибших военных.

Также Дандыкин сообщил NEWS.ru, что опасность найденных трупов в том, что сейчас установилась жара, а значит высок риск начала эпидемии.

Военэксперт также прокомментировал распространившиеся по Сети кадры из подвалов в Крынках, где нашли брошенные тела украинских военных. По его словам, ВСУ оставили трупы в подвале, чтобы не выплачивать компенсации их семьям.

Напомним, что предоставленные пресс-службой губернатора Харьковской области Владимира Сальдо кадры из подвалов с трупами были сделаны ещё 24 мая.

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#сво
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#украина
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Царёв раскрыл, когда будет принято судьбоносное решение по Украине
Царёв спрогнозировал принятие судьбоносного решения по Украине летом
28 мая 2024, 17:31

Фото: iStock/sandsun

Политик Олег Царёв высказал уверенность в том, что определяющее решение по ситуации на Украине будет принято на международном уровне летом.
«К концу лета будет точка бифуркации, когда Западу придётся определяться: либо ему надо размораживать золотовалютные резервы России, изымать и отправлять их Украине, либо прекращать военные действия, потому что Украина будет разгромлена. Чтобы этого не допустить, придётся увеличивать ставки. Сейчас всё идёт к этой точке», — отметил в беседе с «Царьградом» Царёв.

Он также напомнил, что Украина сейчас отступает на фронте, в то время как Москва имеет более сильные позиции.

До этого российский военнослужащий с позывным Фара поделился, как отправился в зону СВО вместе со своими двоюродными и троюродными братьями.

«Я хотел попасть в добровольцы, но, поскольку являлся одним ребёнком в семье, родители отговаривали. В итоге договорились, что я пойду, когда начнётся мобилизация. Как только мобилизация началась, мне позвонили, и я согласился. И со мной поехали ещё семь моих братьев двоюродных и троюродных», — отметил в беседе с RT Фара.

Ранее сообщалось, что целые участки фронта ВСУ рухнут из-за прорыва военных ВС РФ на различных направлениях.

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