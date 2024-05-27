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У США есть план на случай подхода ВС РФ к Харькову

Advance: США склонят Зеленского к переговорам, если ВС РФ подойдут к Харькову
27 мая 2024, 15:22
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

США могут заставить Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры с Россией, если ВС РФ дойдут до Харькова. Об этом пишет Advance.
«Вероятно, Вашингтон сначала хочет посмотреть, действительно ли Россия сумеет дойти до Харькова. Если российским войскам это удастся, то, быть может, тогда США подтолкнут Владимира Зеленского к переговорам», — говорится в статье.

При этом издание также предполагает, что в случае если ВС РФ дойдут до Харькова, то США могут сделать так, чтобы кто-нибудь другой пришел к власти на Украине.



Автор статьи отметил, что чем дольше будет продолжаться украинский конфликт, тем больше страна потеряет территорий.

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Песков заявил, что НАТО впадает в военный экстаз
27 мая 2024, 16:29

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — это заявление, увеличивающее эскалацию конфликта. Об этом представитель Кремля сообщил газете «Известия».
По словам Пескова, данное высказывание Столтенберга не может являться его личным мнением, поскольку он — официальное лицо Альянса. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Североатлантический блок заигрывает с военной риторикой.

Это та реальность, с которой России нужно иметь дело и дальше, добавил Песков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз обещал поставить Украине миллион снарядов, однако «даже близко не выполнил своего обещания».

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Оказали медпомощь и дали закурить: ВС РФ спасли раненого боевика ВСУ
27 мая 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Российские военные спасли раненного боевика ВСУ, которого бросили сослуживцы, видеоролик с рассказом пленного публикует Минобороны РФ.
Валентин Мацепуро попал в плен на Купянском направлении.

По словам военнопленного, на этом участке полностью отсутствует командование. Солдаты понятия не имеют, что им делать и какие боевые задачи перед ними стоят.

Мацепуро получил ранение и связался с командиром. Ему пообещали эвакуацию и приказали наблюдать, однако, по словам самого ВСУшника, он быстро понял, что сослуживцы не придут ему на помощь.

Раненого украинцы спасли бойцы ВС РФ.

«Они вытащили меня, оказали медицинскую помощь и дали закурить», — вспоминает Мацепуро.

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Генсек НАТО заявил о попытках избежать конфликта с Россией
Столтенберг: НАТО пытается избежать прямого конфликта с Россией из-за Украины
27 мая 2024, 16:17

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО делает все возможное, чтобы избежать прямого военного столкновения с Россией из-за ситуации на Украине, и эта цель сейчас является одной из главных для альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Во-первых, одной из задач является помощь Украине — то, что мы уже делаем и должны усиливать... Вторая цель — это предотвращение расширения конфликта за пределы Украины, чтобы он не перерос в масштабную войну между НАТО и Россией в Европе. НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине, и наши войска не будут находиться на украинской территории», — цитирует генсека РИА Новости.

Ранее Столтенберг объявил о планах НАТО по созданию постоянной структуры для организации поставок оружия Украине. Он также отметил, что альянсу необходимо усилить свою роль в обучении украинских военных, а также в координации многолетней поддержки и финансирования Киева.

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Черниговский драмтеатр закрыли из-за мобилизации сотрудников-мужчин
27 мая 2024, 16:03

Фото: iStock/Michele Ursi

Драматический театр в Чернигове закрылся из-за мобилизации почти всех мужчин из штата сотрудников. Об этом сообщил худрук драмтеатра Андрей Бакиров, информирует издание «Страна.ua».
По информации источника, письмо о вызове пришло 34 сотрудникам театра. Отмечается, что под мобилизацию попал практически весь состав драмтеатра — 7 актеров, несколько звукооператоров, монтировщик, скрипач, 56-летний заслуженный артист и 59-летний водитель.

Бакиров отметил, что театр подавал документы на получение брони для сотрудников, но ее так и не получили. Худрук драмтеатра заключил, что все находятся в шоковом состоянии из-за происходящего.

Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

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Военэксперт Литовкин назвал простой способ ответить на удары по ядерному щиту РФ
27 мая 2024, 15:44

Фото: iStock/vadimrysev

Военный эксперт Виктор Литовкин высказал мнение о том, что ответом на удары по ядерному щиту России могут стать удары по объектам, откуда были выпущены ракеты, а также освобождение территорий.
«Отвечать простым способом. Надо наносить удары по тем территориям и по тем объектам, откуда вылетели эти ракеты, которые нанесли нам ущерб. И освобождать те территории, чтобы с них на нашу землю не падали ракеты, не летели беспилотники. Полностью Запорожскую область надо освободить, полностью Херсонскую, Николаевскую, Одесскую», — поделился в беседе с «Царьградом» Литовкин.

До этого военкор Валентин Горшенин побеседовал с жителями дома в Белгороде, где после атаки ВСУ обрушился подъезд. Как передаёт RT, люди смогут узнать, смогут ли они вернуться в свои дома только после экспертизы, которая продлиться до полутора месяцев.

Ранее сообщалось, что российские силы освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области.

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Бегство ВСУ из Нетайлово попало на видео
Mash: на видео попало бегство бойцов ВСУ из взятого ВС РФ села Нетайлово в ДНР
27 мая 2024, 15:16

Фото: iStock/zabelin

Бегство боевиков украинской армии с позиций в Нетайлово попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Уточняется, что солдаты ВСУ стали отступать ночью, чтобы не попасть под огонь артиллерии ВС РФ. Согласно информации источника, украинские военные в спешке оставили на позициях оружие и все, что мешало их отступлению.




Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Австралии признали проблемы с использованием российских активов
Вице-премьер Австралии Марлз признал проблемы с простым изъятием активов России
27 мая 2024, 15:05

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что руководство страны продолжает изучать вопрос действий с замороженными в стране российскими активами, чтобы их можно было использовать в интересах Украины. Об этом информирует «Интерфакс».
По словам Марлза, с простым изъятием и расходованием активов имеются проблемы конституционного характера. Политик отметил, что в стране заморожено «значительно меньше» российских активов, чем озвучивают в средствах массовой информации, однако очную сумму Марлз не назвал.

В прошлом месяце местные издания утверждали, что объем российских заблокированных активов составляет 9 млрд австралийских долларов, или порядка 6 млрд долларов США. Марлз добавил, что Австралия ввела серьезные экономические санкции, которые касаются торговли с Россией и Белоруссией.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.

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Столтенберг: ЕС и близко не выполнил обещание по поставке 1 млн снарядов Украине
27 мая 2024, 14:31

Фото: iStock/Artfully79

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз обещал поставить Украине миллион снарядов, однако «даже близко не выполнил своего обещания». Об этом Столтенберг сообщил во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает ТАСС.
По словам генсека, союзники по Североатлантическому альянсу поставили Киеву 99% всего оружия, однако этого оказалось недостаточно. Столтенберг также отметил серьезные проблемы с перебоями в поставках.

Он заключил, что многочисленные неудачи украинской армии на фронте связаны с недостатком военной помощи.

Ранее сообщалось, что администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. В данный пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

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В Болгарии ответили на вопрос об отправке войск на Украину
В Софии заявили, что вопрос об отправке болгарских войск на Украину не обсуждают
27 мая 2024, 14:24

Фото: IStock/rarrarorro

Вопрос о направлении болгарских войск на Украину не рассматривается, заявил глава временного правительства Болгарии Димитар Главчев после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
В эти дни в Софии проходит парламентская ассамблея НАТО. На встрече Столтенберга с Главчевым и министром обороны Атанасом Запряновым основное внимание уделялось ситуации на Украине. Премьер подчеркнул, что НАТО не запрашивала увеличения военной помощи, и Болгария следует решениям парламента по этому вопросу.

«Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину является примером гибридной атаки и дезинформации. Такая тема никогда не обсуждалась в рамках НАТО и не стоит на повестке дня сегодня. Болгарские граждане могут быть спокойны, вопрос об отправке наших солдат на Украину не рассматривается», — цитирует Главчева РИА Новости.
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