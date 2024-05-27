У США есть план на случай подхода ВС РФ к Харькову

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США могут заставить Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры с Россией, если ВС РФ дойдут до Харькова. Об этом пишет Advance.
«Вероятно, Вашингтон сначала хочет посмотреть, действительно ли Россия сумеет дойти до Харькова. Если российским войскам это удастся, то, быть может, тогда США подтолкнут Владимира Зеленского к переговорам», — говорится в статье.
При этом издание также предполагает, что в случае если ВС РФ дойдут до Харькова, то США могут сделать так, чтобы кто-нибудь другой пришел к власти на Украине.
Автор статьи отметил, что чем дольше будет продолжаться украинский конфликт, тем больше страна потеряет территорий.
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Элина Позднякова