Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В США предложили неожиданный план по Украине

В США предложили неожиданный план по Украине

TAC: Западу пора понять, что фантазии о поражении РФ неосуществимы
27 мая 2024, 12:03
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Руководства стран Запада должны уже понять, что они не смогут добиться безоговорочного поражения России в украинском конфликте. Об этом пишет The American Conservative.
«Политикам потребуется признать, что не существует реального пути к безоговорочному поражению России, и соответственно сформировать взгляды на прекращение конфликта», — говорится в статье.

По мнению автора статьи, конфликт ещё не поздно завершить на условиях, гарантирующих суверенитет Украины и соответствует интересам США.



Издание пишет, что за время проведения СВО армия России стала сильнее, а нынешние действия западных союзников Украины не могут помочь Киеву, так как они сильно недооценивают военные возможности ВС РФ на поле боя.

Читайте также:

ЕС захотел организовать мирную конференцию по Украине с участием России

Стало известно о приказе охраны Зеленского сложить оружие при входе ВС РФ в Киев

МИД Китая прокомментировал обращение Зеленского к Си Цзиньпину
#сша
#военные
#конфликт
#оружие
#армия
#армия россии
#ес
#сво
#вс рф
Челябинец, удерживавший женщину в плену 14 лет, страдает психическим заболеванием
В Челябинске мужчину, державшего женщину в плену 14 лет, признали невменяемым
27 мая 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Diy13

Жителя Челябинска, подозреваемого в похищении и удержании человека, признали невменяемым, сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.
Согласно данным ведомства, у мужчины диагностировано психическое заболевание.

«Фигурант страдал и продолжает страдать психическим заболеванием, вследствие чего не осознавал общественной опасности своих действий и не мог контролировать их», — говорится в сообщении.
Следователи собрали всю необходимую доказательную базу, и дело с постановлением о применении принудительных медицинских мер уже передано в суд.

Мужчина стал объектом следствия в прошлом году, когда его пленница сумела сбежать. По версии правоохранителей, россиянин заманил женщину к себе домой в 2009 году, где удерживал её и систематически насиловал.

Читайте также:

В плену ХАМАС есть люди с двойным гражданством, в том числе и россияне

Боец из ЛНР рассказал о пытках в украинском плену

В Турции россиянка живет в подвале из-за проблем с арендатором
#суд
#дело
#следователи
#мужчины
#мужчина
#люди
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Санитарная и буферная зоны: Воеэксперт Баранец спрогнозировал дальнейший ход СВО
27 мая 2024, 12:16

Фото: Минобороны РФ

Российские войска растянут фронт и ударят с неожиданного направления. Такое заявление в эфире украинского телеканала «Прямой» сделал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Бывший генпрокурор считает, что летом РФ будет давить с разных направлений, а украинские боевики не узнают, откуда начнут наступать ВС РФ.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» поделился своими прогнозами о событиях на СВО.

«Какие точно события надо ждать — об этом знает Генеральный штаб. А я предполагаю, что мы будем наращивать давление на Харьковском направлении. Цель — создание санитарной и буферной зоны, из которой самые большие удары наносятся под Белгородской областью. Этим сейчас занята наша группировка «Север». И занимается очень неплохо: уже 15 населенных пунктов за 2 недели мы освободили», — объяснил эксперт.

По предположениям полковника в отставке, другие важные направления связаны с боевой работой в ДНР и ЛНР.

«У нас на повестке дня стоит Часов Яр — это один из наиболее укрепленных, еще не до конца взятых, населенных пунктов и оборонительных районов. Я думаю, что здесь в ближайшее время будут сосредоточены наиболее активные действия нашей армии. Если брать стратегически, заглядывая в глубину всего этого года, то, я думаю, нам надо ждать движение российской армии на административные границы ДНР, где Славянск и Краматорск. Это стратегическая задача 2024 года, и, конечно, создание санитарной зоны», — рассказал военный обозреватель.

Виктор Баранец добавил, что ведутся активные работы в Херсонской и Запорожской областях.

Читайте также:

Освобождение ВС РФ Белогоровки и зачистка Нетайлово от ВСУ: последние новости СВО

​Впервые с начала СВО ВСУ попытались атаковать популярный российский курорт

Луценко спрогнозировал дальнейший ход СВО
#эксперт
#движение
#радио
#новости
#днр
#лнр
#сво
#всу
#вс рф
#виктор баранец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ ударили по школе в запорожском селе Новогоровка
27 мая 2024, 12:07

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские войска нанесли удар по школе в запорожском селе Новогоровка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о пострадавших и разрушении уточняется.

«Боевики ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в селе Новогоровка Васильевского района Запорожской области. В самой школе и рядом с ней нет и не было военных. Это хорошо известно нацистам», — заявил Рогов.
Он отметил, что украинские силы целенаправленно атаковали школу, чтобы лишить детей в Запорожской области возможности получать качественное образование.

Читайте также:

Нижнекамск атаковали беспилотниками

Беспилотники ВСУ атаковали аэродром в российском регионе

Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS
#аэродром
#образование
#крым
#информация
#всу
#рф
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕС захотел организовать мирную конференцию по Украине с участием России
Bloomberg: ЕС хочет провести саммит по Украине с участием РФ в Саудовской Аравии
27 мая 2024, 11:59

Фото: iStock/CatEyePerspective

Евросоюз планирует организовать предстоящей осенью мирную конференцию по Украине с участием РФ, которая может состояться в Саудовской Аравии. Об этом информирует Bloomberg.
Согласно данным источника, Европейский союз считает важной задачу перейти от конференции в Швейцарии в июне, в которой Россия не примет участия, к возможной встрече осенью с участием Москвы. Примечательно, что КНР и Бразилия намерены провести альтернативную встречу, которая будет признаваться как властями РФ, так и Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джозефа Байдена и главу КНР Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии. Саммит по Украине должен состояться 15–16 июня под Люцерном, в городе Бюргеншток.

Читайте также:

Власти Люксембурга заявили, что будут соблюдать санкции ЕС против Фридмана

Евросоюз ввел санкции против Медведчука, Марчевского и Voice of Europe

Зеленский не сможет заставить Си Цзиньпина посетить саммит в Швейцарии – пишут СМИ
#россия
#санкции
#президент
#саммит
#бразилия
#ес
#швейцария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Шавка из-под юбки НАТО»: Стало известно, как Россия накажет Эстонию за дерзкие заявления
Выслуживаются перед США: Баранец о словах Кариса про «поставить РФ на колени»
27 мая 2024, 11:38

Фото: iStock/Racide

Президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что Эстония сделает всё возможное, чтобы «поставить Россию на колени». Карис отметил, что переговоры по Украине могут состоятся только после военного поражения России.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал, что Россия никак не будет реагировать на такое дерзкое заявление, потому что не захочет связываться с «карликовой болонкой».

«Россия не связывается с карликовой болонкой, которая тявкает из-под жирной задницы НАТО. Мы не боимся эту армию, потому что она как военная единица смешна. Там чуть больше семи тысяч личного состава — это одна дивизия. Мы не боимся Эстонии, потому что для нас хватит одного ФАБА весом в 3 тонны, чтобы раз и навсегда покончить с этой армией», — заявил эксперт.

Военный обозревал объяснил, что Эстония не боится таких высказываний, потому находится «под юбкой НАТО».

«Вот это нахождение под юбкой НАТО эстонских генералов и политиков лишило чувства объективности. Эстония — шавка, тявкающая из большой натовской банды. Я вспоминаю слова генерала Лебедева, который сказал, что сначала долго не мог саму Эстонию на карте, а когда нашел и посмотрел, оказалось, что территория — как комар накакал. Чем сильнее НАТО берет под мышку эту карликовую страну, тем громче она каркает, лает», — прокомментировал полковник в отставке.

По словам Виктора Баранца, Эстония уже давно рассеивает мифы о российской военной угрозе, что является подтверждением, как и оказываемая помощь Украине в СВО, того, что она на стороне НАТО.

«В террористическом блоке НАТО есть договор, как в хорошей банде, каждый должен быть чем-то замазан или каждый должен участвовать в совместном преступлении. Кто не участвует, того вышвыривают вон или не считают полноценным участником. Эстония ничего серьёзного не представляет, но ей так приказали. Она выслуживается перед Вашингтоном и Брюсселем, потому что такие правила игры НАТО. Если вы в НАТО, то хотя бы унитаз, хотя бы помойное ведро, хотя бы швабру, но обязательно на Украину поставьте и отчитайтесь», — сказал военный обозреватель.

Эксперт уверен, что дерзкое заявление в сторону России вполне привычно, потому не рассматривается серьезно и не повлечет за собой глобальных событий.

Читайте также:

Президент Эстонии заявил о необходимости поставить Россию на колени

Премьер Эстонии пожаловалась на невозможность стать генсеком НАТО

В России ответили на планы Эстонии построить дорогу вокруг Саатсеского сапога
#россия
#эксперт
#помощь
#президент
#договор
#правила
#заявление
#нато
#сво
#виктор баранец
#эстония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о приказе охраны Зеленского сложить оружие при входе ВС РФ в Киев
Полковник охраны Зеленского дал приказ сложить оружие при входе ВС РФ в Киев
27 мая 2024, 11:34

Полковник Государственной охраны Украины, который подозревается в покушении на президента Владимира Зеленского, в начале специальной военной операции (СВО) отдал приказ своим подчиненным сложить оружие, если Вооруженные силы России войдут в Киев. Об этом сообщает газета Times.
«Мы не армия, наша задача не защищать Украину, и мне не платят достаточно, чтобы здесь организовывать Брестскую крепость», — заявил тогда арестованный военный своим подчиненным.
Сотрудники Государственной охраны не сообщили о приказе своему руководству, посчитав его эмоциональной реакцией на начало боевых действий.

7 мая Служба безопасности Украины объявила, что совместно с контрразведкой предотвратила планы по физическому устранению представителей высшего военно-политического руководства страны.

Читайте также:

На Украине заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо

Зеленского раскритиковали после решения по саммиту в Швейцарии

«Просроченный»: Симоньян придумала, как теперь называть Зеленского
#армия
#страны
#сотрудники
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Китая прокомментировал обращение Зеленского к Си Цзиньпину
МИД КНР: Пекин выступает за саммит по Украине, признаваемый Москвой и Киевом
27 мая 2024, 11:17

Фото: iStock/Igor Ilnitckii

Китайская Народная Республика выступает за мирную конференцию, признаваемую и Россией, и Украиной, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом пишет РИА Новости.
Дипломат отметила, что Китай поддерживает и поощряет все усилия, которые способствуют мирному урегулированию конфликта. Помимо этого, Пекин поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции с равноправным участием всех сторон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джозефа Байдена и главу КНР Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии. Саммит по Украине должен состояться 15–16 июня под Люцерном, в городе Бюргеншток. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Захарова отреагировала на слова президента Эстонии о России

НАТО не планирует готовить военных на Украине

Sky News: Зеленский не заставит Си Цзиньпина поехать в Швейцарию
#президент
#радио
#китай
#страны
#саммит
#дипломат
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир Барс-13 Пинчук: ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях
27 мая 2024, 11:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», герой ДНР, командир «БАРС-13» Андрей Пинчук заявил, что ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях фронта. Об этом сообщает URA.RU.
По словам Пинчука, несколько солдат получили тяжелые травмы после применения противником химического оружия. Он отметил, что неоднократно были зафиксированы факты использования ВСУ хлорпикриновых гранат и иных средств химического поражения.

Отмечается, что в ходе одной из атак пострадал боец под позывным «Бес» на Бахмутском направлении. Украинские боевики с помощью квадрокоптера сбросили на точку базирования ВС РФ боевую химию.

В результате чего военный ослеп на несколько дней. Поскольку обстрелы велись непрерывно, он без зрения просидел в норе посреди поля, пока удалось до него добраться и вывести. Уточняется, ​что потом здоровье бойца восстановилось.

Читайте также:

В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

В Британии сделали неожиданное заявление о России

AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва может ответить
#здоровье
#травмы
#заявление
#всу
#вс рф
#солдат
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Херсоном ракета попала в здание Пенсионного фонда, пять человек ранены
27 мая 2024, 10:59

Фото: istock/Roman Novitskii

Ракета Вооруженных сил Украины попала в здание пенсионного фонда в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области. Ранения получили 5 человек. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
«Одна из ракет попала в здание Пенсионного фонда, по предварительной информации, пять человек получили ранения. Данные уточняются», — сообщил он.

Губернатор отметил, что напротив Пенсионного фонда находится школа, в которой дети сегодня сдавали экзамены, но украинских военных это не смутило.

Ранее исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», герой ДНР, командир «БАРС-13» Андрей Пинчук заявил, что ВСУ применяют химическое оружие на разных направлениях фронта. По словам Пинчука, несколько солдат получили тяжелые травмы после применения противником химического оружия. Он отметил, что неоднократно были зафиксированы факты использования ВСУ хлорпикриновых гранат и иных средств химического поражения.

Читайте также:

РИА: беспилотник упал под Орском в Оренбургской области

Минобороны РФ: 12 украинских БПЛА сбили над территориями РФ минувшей ночью

Минобороны РФ: расчет РСЗО нанес удар по колонне ВСУ
#школа
#губернатор
#дети
#оружие
#беспилотник
#экзамены
#данные
#бпла
#травмы
#человек
#здание
#днр
#всу
#солдат
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф