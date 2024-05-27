В США предложили неожиданный план по Украине

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Руководства стран Запада должны уже понять, что они не смогут добиться безоговорочного поражения России в украинском конфликте. Об этом пишет The American Conservative.
«Политикам потребуется признать, что не существует реального пути к безоговорочному поражению России, и соответственно сформировать взгляды на прекращение конфликта», — говорится в статье.
По мнению автора статьи, конфликт ещё не поздно завершить на условиях, гарантирующих суверенитет Украины и соответствует интересам США.
Издание пишет, что за время проведения СВО армия России стала сильнее, а нынешние действия западных союзников Украины не могут помочь Киеву, так как они сильно недооценивают военные возможности ВС РФ на поле боя.
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Элина Позднякова