У украинских мужчин за границей осталась неделя, чтобы встать на воинский учёт

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У украинских мужчин призывного возраста, которые проживают за границей, осталось меньше недели, чтобы встать на воинский учет в посольствах или консульствах Украины. Об это напоминает украинское издание «Страна».
Издание напомнило, что по новому постановлению украинского кабмина от 16 мая 2024 года военнообязанные украинцы обязаны встать на воинский учёт в течение 30 дней. В силу оно вступило 18 мая. Таким образом, встать на учет нужно украинцам за границей необходимо до 17 июня.
При этом уточняется, что за границей встать на воинский учет могут только те мужчины, которые снялись с него перед выездом из Украины, то есть подавляющее меньшинство.
Остальным украинским мужчинам призывного возраста необходимо вернуться в страну, чтобы выполнить норму о постановке на воинский учет. Однако издание полагает, что подобных случаев будет немного.
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При этом уточняется, что за границей встать на воинский учет могут только те мужчины, которые снялись с него перед выездом из Украины, то есть подавляющее меньшинство.
Остальным украинским мужчинам призывного возраста необходимо вернуться в страну, чтобы выполнить норму о постановке на воинский учет. Однако издание полагает, что подобных случаев будет немного.
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Элина Позднякова