У украинских мужчин за границей осталась неделя, чтобы встать на воинский учёт

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. К событиям в зоне проведения СВО приковано внимания экспертов, политиков, государственных деятелей и мировых сообществ. Не остались в стороне астрологи, которые дали ответ на самый животрепещущий вопрос: когда закончится спецоперация на Украине.