В Бундесвере признали, что обучение украинцев на Западе не принесло результатов

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ВС РФ создали настолько мощные укрепительные позиции, что тактика, которой украинских военных обучают на Западе, оказалась бесполезной. Об этом заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ, передает Süddeutsche Zeitung.
«Местами минные поля занимают в длину и ширину несколько километров. Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, то мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяженностью до десяти километров такой тактический подход невозможен», - пояснил Фройдинг.
Он добавил, что ВСУ вынуждены наступать на хорошо укрепленные позиции. Даже западные противоминные тралы в руках ВСУ оказались неэффективными. Теперь они разминируют огромные поля вручную в ночное время, неся большие потери.
Фройдинг также с удивлением отметил активные рост производства российского ОПК. По его словам, России удалось увеличить военное производство, несмотря на «драконовское» санкционное давление, в Германии этого не ожидали, заключил он.
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Элина Позднякова