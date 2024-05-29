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Серия взрывов произошла в Харькове. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
В Харьковской области уже 3,5 часа действует воздушная тревога. На фоне её работы раздаются взрывы.
Издание не приводит сведения о том, где именно прогремели взрывы и какие объекты были повреждены.
Ранее в этот день сообщалось, что рано утром в Конотопе Сумской области Украины прогремел взрыв. Тогда также не сообщалось о жертвах и повреждениях объектов.
Украинские военные бросают тела своих сослуживцев в полях под Работино, сообщил ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинские военные являются для Киева расходным материалом в «войне до последнего украинца».
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Издание не приводит сведения о том, где именно прогремели взрывы и какие объекты были повреждены.
Ранее в этот день сообщалось, что рано утром в Конотопе Сумской области Украины прогремел взрыв. Тогда также не сообщалось о жертвах и повреждениях объектов.
Украинские военные бросают тела своих сослуживцев в полях под Работино, сообщил ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, украинские военные являются для Киева расходным материалом в «войне до последнего украинца».
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Анастасия Чинкова