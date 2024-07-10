У ВСУ фиксируется снарядный голод на Херсонском направлении

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ВСУ начинает испытывать снарядный голод на Херсонском направлении даже на фоне западной помощи. Об этом рассказал замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Турист», его слова передает РИА Новости.
«Я думаю, что так оно и есть. В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов. Больше сейчас работаем мы, нежели по нам», — так российский военный прокомментировал информацию о том, что у ВСУ начинается снарядный голод.
Однако десантник отметил, что у противника сильно возросло число беспилотников.
При этом советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне проведения СВО.
По его словам, он неоднократно лично сталкивался с такими веществами. В первый раз это произошло в ходе штурма Мариуполя. Тогда ВСУ применяли вещества, вызывающие головокружение, тошноту и кашель.
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Элина Позднякова