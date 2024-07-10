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У ВСУ фиксируется снарядный голод на Херсонском направлении

Боец ВС РФ: у ВСУ начинается снарядный голод
10 июля 2024, 07:49
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ начинает испытывать снарядный голод на Херсонском направлении даже на фоне западной помощи. Об этом рассказал замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Турист», его слова передает РИА Новости.
«Я думаю, что так оно и есть. В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов. Больше сейчас работаем мы, нежели по нам», — так российский военный прокомментировал информацию о том, что у ВСУ начинается снарядный голод.

Однако десантник отметил, что у противника сильно возросло число беспилотников.



При этом советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне проведения СВО.
По его словам, он неоднократно лично сталкивался с такими веществами. В первый раз это произошло в ходе штурма Мариуполя. Тогда ВСУ применяли вещества, вызывающие головокружение, тошноту и кашель.

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В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских БПЛА
МЧС: пожар на нефтебазе в Волгоградской области после атаки БПЛА ликвидировали
10 июля 2024, 08:16

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начался после атаки беспилотника в ночь на 9 июля, потушили спустя сутки. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Уточняется, что огонь ликвидировали в 3:40 мск. Пострадавших в результате пожара нет, добавили в ведомстве.

Во вторник, 9 июля, в результате падения обломков украинского дрона в регионе загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в городе Калач-на-Дону. Согласно информации Telegram-канала Mash, нефтебазу атаковали как минимум 5 БПЛА. Горели несколько емкостей с бензином.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#волгоградская область
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Зеленский признал, что танки Abrams не смогли изменить ситуацию на поле боя
Зеленский: число поставленных Abrams не изменило ситуацию на поле боя
10 июля 2024, 08:08

Владимир Зеленский вынужден признать, что переданные Украине американские танки Abrams не смогли повлиять на ситуацию на поле боя. Об этом он сообщил в рамках своего выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне.
«Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Киеву недостаточно дополнительных систем ПВО, которые готов предоставить Запад. Также Украине мало и обещанного числа истребителей F-16. Их поступление ожидается текущим летом, однако Зеленский видит проблему и с их количеством, и со сроками их передачи. Армии, по его словам, нужно 128 таких машин.

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ВС РФ отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском
Марочко: силы РФ отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском
10 июля 2024, 07:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ отрезали пути отступления подразделений украинских боевиков под Волчанском Харьковской области. Об этом пишет ТАСС.
По словам эксперта, российские военные вклинились в оборону врага юго-западнее населенного пункта Волчанск, что удалось благодаря продвижению передовых порядков вдоль реки Северский Донец. Марочко отметил, что ВСУ были охвачены российскими штурмовиками на западе населенного пункта.

Ранее сообщалось, что расчёт артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск «Днепр» ликвидировал наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#спецоперация
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#военные
#сво
#солдат
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Уехавшего в зону СВО свердловского экс-министра транспорта Старкова задержали
10 июля 2024, 07:25

Фото: iStock/Rawf8

Отправившегося на спецоперацию бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова задержали. Об этом пишет E1.RU.
Согласно сообщению, мужчину задержали и уже привезли Екатеринбург, где будут проведены следственные действия. Вопрос об аресте будет решаться 11 июля. При этом причина его задержания пока не уточняется.

Старков был министром транспорта в регионе с 2016 года. Однако 17 ноября прошлого года мужчина покинул свой пост и отправился в зону боевых действий на спецоперацию. Он также приложил к своему сообщению фото в военной форме.

Ранее стало известно, что при атаке FPV-дрона со стороны боевиков ВСУ получил ранение депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников.

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#екатеринбург
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ВСУ регулярно применяют отравляющие вещества в зоне СВО, заявил Гагин
10 июля 2024, 06:52

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне проведения СВО. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, применение отравляющих веществ по всей линии боевого соприкосновения фиксируется с самого начала конфликта.

Гагин добавил, что неоднократно лично сталкивался с такими веществами. В первый раз это произошло в ходе штурма Мариуполя. Тогда ВСУ применяли вещества, вызывающие головокружение, тошноту и кашель. Гагин тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода.

Затем с отравляющими веществами советник Пушилина сталкивался в Артёмовске и около Горловки. Там ВСУ применяли штатные химические боеприпасы.

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#всу
#сво
#отравление
#оружие
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Российские военные указали на снарядный голод у ВСУ
Боец ВС РФ: несмотря на помощь Запада, у ВСУ начинается снарядный голод
10 июля 2024, 05:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Несмотря на оказываемую Западом помощь, украинские военные на Херсонском направлении испытывают снарядный голод. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Турист».
Он подчеркнул, что в настоящее время российские войска работают активнее, потому что у украинских просто не хватает снарядов для ведения боёв.

По его словам, за последний месяц наблюдается увеличение количества украинских дронов, который на данный момент являются единственным оптимальным оружием ВСУ.

Ранее сообщалось, что артиллеристы этой группировки войск успешно уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.

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#вс рф
#всу
#сво
#снаряд
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#помощь
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Российских военных научат уничтожать мини-дроны стрельбой из ружей
10 июля 2024, 05:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российских военнослужащих будут учить уничтожению мини-дронов ВСУ на линии боевого соприкосновения методом скоростной стрельбы из ружей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Мини-дроны в зоне СВО являются серьёзной проблемой для личного состава и военной техники. При этом уничтожать такие объекты средствами ПВО неэффективно, поскольку они малы по размеру и прилетают, как правило, довольно большими группами.

На полигоне Алабино в Подмосковье завершился первый практический курс подготовки инструкторов Московского военного округа по противодействию малогабаритным беспилотникам. Этот курс связан со спортивной дисциплиной – стендовой стрельбой, при которой военных учат как можно быстрее уничтожать малые дроны, летящие с нескольких сторон, из ружей.

В скором времени обученные инструкторы отправятся в зону СВО, где передадут свои навыки и знания бойцам артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений группировки войск «Запад».

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#дрон
#обучение
#стрельба
#сво
#алабино
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Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Солдаты ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
10 июля 2024, 05:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Расчёт артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты украинских войска на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время, по словам бойца с позывным «Сокол», основная опасность на линии боевого соприкосновения исходит от беспилотников и натовской артиллерии 155-го калибра.

При этом артиллеристы указывают на то, что оказанная западными союзниками Украины помощь никак не сказалась на интенсивности артиллерийского огня ВСУ.

Корреспондент агентства рассказал, что расчёт получил координаты цели, которую необходимо уничтожить. Объект был обнаружен с помощью разведывательного дрона. В общей сложности было произведено пять выстрелов. Беспилотник зафиксировал, что все снаряды точно попали к цель, уничтожив наблюдательный пункт ВСУ вместе с личным составом.

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#всу
#сво
#беспилотник
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В Ровно раздались взрывы
«Зеркало недели»: в Ровно на фоне воздушной тревоги раздались взрывы
10 июля 2024, 04:29

Фото: iStock/aapskyaapsky

В городе Ровно на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на территории области видно зарево, возникшее после взрывов.

Также в некоторых районах региона зафиксированы перебои с электроснабжением.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Ровненской, Харьковской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 129 снарядов.

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