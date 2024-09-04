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Полковник Матвийчук указал на дефицит современной артиллерии у ВСУ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезным дефицитом современной артиллерии, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По словам Матвийчука, переданные Украине артиллерийские установки «Гвоздика», полученные от Болгарии, представляют собой устаревшую советскую технику, передает «Лента.ру». Это 122-миллиметровые гаубицы с дальностью стрельбы около 18 километров и противопульной броней, которые требуют тщательного ухода для поддержания работоспособности.
Эксперт отметил, что в условиях современных боевых действий «Гвоздика» не сможет существенно помочь ВСУ, так как она не подлежит автоматизации. Полковник указал на необходимость установки новых систем командных машин, которые, по его словам, доступны только в России, а натовские варианты не подходят.
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Эксперт отметил, что в условиях современных боевых действий «Гвоздика» не сможет существенно помочь ВСУ, так как она не подлежит автоматизации. Полковник указал на необходимость установки новых систем командных машин, которые, по его словам, доступны только в России, а натовские варианты не подходят.
«Артиллерия, которая была у ВСУ изначально, уже почти вышла из строя. То, что передает НАТО, представляет собой оборудование разных калибров, без системного подхода. Украине нужно фактически создавать артиллерию с нуля и автоматизировать ее. На данный момент мы видим дефицит современной артиллерии», — заключил Матвийчук.
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Елена Перлова