Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, включая Киевскую

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Воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины, в том числе в Киевской, сообщает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги прозвучал в Сумской области в 20:09 мск, в Черниговской — в 20:45 мск, в Полтавской — в 20:50 мск, в Харьковской — в 23:20 мск. В Киевской области тревога была объявлена в 01:36 мск среды.
Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Луганской области (ЛНР), что добавляет напряженности в регионе.
На фоне продолжающихся ударов по украинской инфраструктуре, которые начались 10 октября 2022 года, воздушная тревога объявляется регулярно. Эти удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления. Российские власти утверждают, что российские войска избегают атак на жилые дома и социальную инфраструктуру, несмотря на частые сообщения о таких атаках.
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Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Луганской области (ЛНР), что добавляет напряженности в регионе.
На фоне продолжающихся ударов по украинской инфраструктуре, которые начались 10 октября 2022 года, воздушная тревога объявляется регулярно. Эти удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления. Российские власти утверждают, что российские войска избегают атак на жилые дома и социальную инфраструктуру, несмотря на частые сообщения о таких атаках.
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Елена Перлова