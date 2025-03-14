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Военнослужащие России обнаруживают новые преступления, совершённые украинскими военными на освобождённых территориях в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«На этих территориях наши военнослужащие, к сожалению, вынуждены фиксировать новые военные преступления, совершённые бойцами ВСУ», — отметил представитель силовых структур.
Он добавил, что в каждом освобождённом населенном пункте солдаты находят тела мирных жителей, которые стали жертвами жестоких действий украинских войск. Накануне было зарегистрировано ещё одно военное преступление: во время оккупации на окраине Суджи украинские войска расстреляли автомобиль с мирным жителем, ожидавшим на остановке, а также убили мотоциклиста. По словам представителя силовых структур, все материалы уже переданы в следственные органы.
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