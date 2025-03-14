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ВСУ убивали мирных жителей в каждом населенном пункте Курской области

ТАСС: ВСУ убивали мирных жителей в каждом населенном пункте Курской области
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военнослужащие России обнаруживают новые преступления, совершённые украинскими военными на освобождённых территориях в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«На этих территориях наши военнослужащие, к сожалению, вынуждены фиксировать новые военные преступления, совершённые бойцами ВСУ», — отметил представитель силовых структур.

Он добавил, что в каждом освобождённом населенном пункте солдаты находят тела мирных жителей, которые стали жертвами жестоких действий украинских войск. Накануне было зарегистрировано ещё одно военное преступление: во время оккупации на окраине Суджи украинские войска расстреляли автомобиль с мирным жителем, ожидавшим на остановке, а также убили мотоциклиста. По словам представителя силовых структур, все материалы уже переданы в следственные органы.

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ВСУ оставили российским военным свое лучшее вооружение в Курской области
Forbes: ВСУ бросили в Курской области лучшие образцы своего вооружения
14 марта 2025, 12:41

Фото: iStock/Evgeny555

Подразделения украинской армии при бегстве из Курской области оставили российским бойцам наилучшие образцы своего вооружения. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«Тяжелое вооружение, которое они не смогли забрать с собой, они просто бросили, оставив его русским. В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы техники и артиллерии, принадлежавшие сильным бригадам Украины», — говорится в публикации.

Экс уточнил, что украинские боевики бросили в Курской области американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777.

До полного освобождения Курской области российским бойцам осталось занять около 100 квадратных километров, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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«Он давно стал обузой»: в Госдуме объяснили сообщения о заключительном акте Зеленского
Депутат Белик: Зеленский давно стал обузой, превратился в обезумевшую марионетку
14 марта 2025, 12:27

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский давно стал обузой, когда превратился в обезумевшую марионетку, которая пытается действовать самостоятельно и выбраться из-под контроля. Таким образом депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что лидер киевского режима находится в «заключительном акте» своего пребывания у власти на Украине. По словам парламентария, «хозяева» найдут способ, чтобы Зеленский им больше не мешал.
«Взаимодействие с ним так или иначе накладывает негативный отпечаток, и для Запада он давно стал обузой. Закономерно, что персонаж, который тяготит уже собственных хозяев и чья персона не встраивается в происходящий сейчас процесс мирного урегулирования, должна как минимум быть отодвинута на задний план и убрана с политической арены», — пояснил депутат в беседе с RT.
В свою очередь депутат Алексей Чепа назвал возможные условия, которые Москва выдвинет Вашингтону для временного перемирия на Украине. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что наверняка будет затронут запрет поставок оружия киевскому режиму, затем вопрос обмена пленными и вопрос оккупированных на данный момент территорий Курской области. По его словам, перемирие не должно быть попыткой снова обмануть Россию.
«Депутат напомнил, что Москва подтверждает свое стремление к заключению мира, а также обеспечению безопасности в Европе. Сегодня действия Вашингтона во многом «направлены в ту же сторону», поэтому есть надежда, что соглашение будет подписано», — пишет издание.
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Стало известно, зачем спецпосланник Трампа приехал в Россию
Депутат Новиков: визит Уиткоффа в Москву нужен для продолжения диалога РФ и США
14 марта 2025, 12:24

Фото: iStock/Vacclav

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву может быть связан с тем, что требуется продолжать диалог России и США, в том числе на самом высоком уровне. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, сейчас трудно рассчитывать на быстрое разрешение конфликта на Украине.
«России нужен долгосрочный мир, и для этого должен быть обсужден весь комплекс вопросов безопасности в Европе. Ограничиваться переговорами только о том, что происходит в зоне непосредственного соприкосновения российских и украинских солдат, будет чрезвычайно мало. Это лишь следствие больших политических процессов, которые нужно обсуждать», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время политолог Евгений Михайлов прокомментировал принятую французскими депутатами резолюцию об увеличении помощи Украине, которая подразумевает полное изъятие российских замороженных активов. В разговоре с RT аналитик назвал документ бредом, так большая часть стран Евросоюза против такого решения, так как понимают, что украинская государственность сейчас стоит на грани развала.
«И все разговоры ведутся с целью сохранения лица перед грядущей катастрофой киевского режима, не более того. То есть это потуги Макрона, потуги других, кто поддерживает Киев, которые ни к чему хорошему не приведут», — указал Михайлов.
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В Смоленской области пытались поджечь Музей неизвестного солдата
14 марта 2025, 12:23

Фото: iStock/ Manuel Rodriguez Sevillano

В Смоленской области попытались поджечь Музей неизвестного солдата, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что накануне ночью неизвестный с пакетом в руке перелез через забор и бросил в окно здания на улице Комсомольской в Вязьме бутылку с зажигательной смесью. Остатки жидкости, которая была внутри сосуда, обнаружили возле разбитого окна. Из-за происшествия пострадала пластиковая труба внутри здания — она оплавилась при горении. Еще повреждения получили окно и подоконник.

Уточнялось, что виновнику инцидента на вид примерно 25 лет. Поджигатель был в темной куртке, капюшоне и маске. В настоящее время его ищут. Согласно предварительным данным, молодой человек работал на украинских кураторов.

Ранее сообщалось, что беспилотник задел часть кровли многоэтажного жилого дома на западе Москвы.

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ВС РФ освободили Гончаровку в Курской области
14 марта 2025, 12:21

Фото: iStock/zim286

Армия России освободила Гончаровку в Курской области. Об этом 14 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка в Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

На сегодняшний день армия России продолжает освобождать территории курского приграничья от оккупации украинской армии.

12 марта Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

13 марта была полностью освобождена Суджа, Меловой и Подол.

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