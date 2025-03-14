Из освобожденных сёл Курской области продолжают эвакуировать мирных граждан

Фото: Telegram @Hinshtein
С 12 марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 209 мирных граждан. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Среди них — 9 детей. 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся 128 человек, остальных забрали к себе родственники.
По словам врио главы региона, все люди обеспечены питанием, спальными местами и гуманитарными наборами. Кроме того, при необходимости оказывается психологическая, медицинская и юридическая помощь.
Хинштейн подчеркнул, что сейчас работа по спасению россиян продолжается.
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