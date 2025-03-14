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Из освобожденных сёл Курской области продолжают эвакуировать мирных граждан

Хинштейн: С освобожденных территорий Курской области эвакуированы 209 россиян
Фото: Telegram @Hinshtein

Фото: Telegram @Hinshtein

С 12 марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 209 мирных граждан. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Среди них — 9 детей. 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся 128 человек, остальных забрали к себе родственники.

По словам врио главы региона, все люди обеспечены питанием, спальными местами и гуманитарными наборами. Кроме того, при необходимости оказывается психологическая, медицинская и юридическая помощь.

Хинштейн подчеркнул, что сейчас работа по спасению россиян продолжается.

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Подвергали сексуальному насилию: кто и за что убил в Одессе Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома Профсоюзов
14 марта 2025, 14:37

Демьян Ганул* (Фото: Instagram** @demian.ganul)

В центре Одессы был убит радикал Демьян Ганул. Его застрелили на Александровском проспекте. Украинские власти уже подтвердили информацию об убийстве. Кто и за что мог расправиться с националистом расскажет «Радио 1».

Демьян Ганул* чем известен


Демьян Ганул* считается одним из организаторов беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания 2 мая 2014 года, в результате которого погибли почти 50 человек. Ганул* также выступал против памятников имперского и советского наследия — Екатерине, Пушкину и советским воинам. Он срывал концерты российских исполнителей и преследовал местных жителей, высказывающихся в поддержку русского языка.

В России его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Деятельность Ганула* и подобных ему преступников была направлена на создание атмосферы, в которой никто бы не сомневался в силе украинских неонацистов. В результате Ганул* начал участвовать в избиениях и похищениях людей. Одним из самых резонансных случаев стало нападение на одесского фитнес-тренера, который раскритиковал ТЦК. После этого тренер пропал и, как предполагается, оказался в рядах ВСУ, где над ним издевались и, вероятно, подвергали сексуальному насилию.

С началом специальной военной операции Ганул* больше занимался пиар-деятельностью, пытаясь убедить простых украинцев идти на фронт. Когда эти попытки перестали давать результаты, он начал сотрудничать с одесским военкоматом и принимал участие в насильственной мобилизации граждан.


Кто и за что мог убить Ганула*?


Не исключено, что убийство Демьяна Ганула* могло быть совершено одесскими партизанами. Однако существует и версия о том, что он стал жертвой разборок со своими криминальными сообщниками. На это указывает и стиль исполнения преступления — очевидно, работал наёмный киллер. В Одессе в настоящее время объявлен план «Перехват», и правоохранительные органы активно ищут убийцу.

Еще одним Мотивом убийства нациста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула* могла стать месть родственника одного из погибших мобилизованных солдат ВСУ.

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В Кремле прокомментировали процесс переговоров по Украине
Песков: есть основания испытывать осторожный оптимизм по урегулированию на Украине
14 марта 2025, 14:36

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

По вопросу урегулирования конфликта на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в Вашингтоне испытывают осторожный оптимизм касаемо перспектив урегулирования конфликта на Украине.

«Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм», — прокомментировал Песков слова Уолтца.

Накануне Уолтц рассказал о работе спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москве, который участвует в переговорах с российской стороной и передает информацию о них в Белый дом. По словам Уолтца, это делается, чтобы Трамп мог принять решение о дальнейших действиях в рамках урегулирования конфликта.

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#трамп
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Меры поддержки для участников СВО и их семей: какие положены выплаты и льготы
14 марта 2025, 13:59

Фото: iStock/kobzev3179

Государство заботится о своих защитниках и предоставляет гарантированные льготы и выплаты не только участникам СВО, но и их семьям. Подробнее о мерах поддержки российских военных рассказывает «Радио 1».
Экипажи танков Т-80БМ группировки войск «Запад» оказывают поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, нанося сокрушительные удары по выявленным целям. Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Задача работать с прямой наводки и с закрытых огневых позиций – огневое поражение противника. Ребята работают круглыми сутками, и днем, и ночью, независимо от погодных условий. Довольно удачно и качественно поражают противника», — рассказал российский боец.

Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно подписать контракт с Минобороны РФ и помочь своим соотечественникам защитить интересы своей родины на поле боевых действий.

Контракт с МО РФ в Подмосковье


Контракт с Минобороны РФ можно заключить на один, три или пять лет. Военнослужащим по контракту назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО гарантирована ежемесячная зарплата: от 204 тысяч рублей для рядового, от 232 тысяч рублей для сержанта.

При этом за каждые сутки участия в штурмовых действиях бойцы получают дополнительные 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники можно получить от 50 тысяч рублей. В Подмосковье военнослужащие проходят качественную индивидуальную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками.

Выплаты за награды в зоне СВО


Военнослужащие, удостоенные наград, могут рассчитывать на значительные финансовые поощрения: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали.

Героям России выплачивается 89 675 рублей в месяц. С марта 2025 года вводятся новые стимулы: ежемесячные надбавки в 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды и налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают поддержку государства защитников страны.

Льготы для бойцов СВО


Государство заботится о своих защитниках и гарантированно предоставляет следующие льготы:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.
Кроме того, все бойцы спецоперации получают статус участника боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот. Ежемесячные выплаты для ветеранов составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей. Также предоставляется компенсация за жилое помещение и капремонт, бесплатный проезд, психологическая помощь, обучение на бюджетной основе в вузах, отпуск в любое удобное время и другие.

Эти меры поддержки — не просто слова. Они отражают признание мужества и преданности тех, кто стоит на защите нашей страны. Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.

Льготы для семей участников СВО


Семьям военнослужащих предоставляются кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО не могут быть уволены или сокращены при наличии детей до 18 лет. Детей своевременно зачисляют в детские сады, обеспечивают бесплатным питанием и продлёнкой в школах, а также льготами для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе.

Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей.

Выплаты по инвалидности

Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

  • 3 млн. ₽ — разовая выплата;
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
  • 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  • 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  • 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Выплаты за гибель военнослужащего


В случае гибели бойца, его семья получает единовременную выплату в размере пять миллионов рублей.

Также полагается:

  • 4,4 млн. ₽ — единовременная выплата по месту службы;
  • 3 млн. ₽ — единовременная региональная выплата;
  • 3,1 млн. ₽ — страховая выплата в случае гибели;
  • до 10 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация;
  • 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца.
Подать заявку на контракт с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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#ранение
#запад
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Кадыров обратился к оставшимся в Курской области бойцам ВСУ с важным заявлением
Кадыров призвал оставшихся военных ВСУ в Курской области сдаться в плен
14 марта 2025, 13:07

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале обращение к украинским военнослужащим, которые все еще находятся в Курской области и укрываются от российских вооруженных сил.
«Для военнослужащих ВСУ сейчас лучший вариант — сдаться в плен нашим бойцам», — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что жить в мире и согласии рядом с Россией лучше, чем вести с ней войну, добавив, что противник потерпит поражение, если попытается посягнуть на государственный суверенитет России. В качестве примера он привел недавно захваченного в плен военного ВСУ по имени Виктор. Рядового обнаружил спецназ «Ахмат» в селе Пушкарное Суджанского района.

В спешке солдат остался позади своих сослуживцев, которые в панике покидали позиции под давлением российских войск, и наткнулся на мину, получив ранения в ногу. После этого он решил укрыться в разрушенной артиллерийской установке, где и провел время без воды и пищи, пока его не нашли наши связисты. Они напоили Виктора и забрали с собой.

«По сути, наши ребята подарили украинскому солдату, пришедшему на нашу землю с оружием, вторую жизнь», — отметил Кадыров.
Он призвал остальных последовать примеру Виктора и сдаться в плен.

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#кадыров
#солдат
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В Одессе застрелили известного украинского националиста Демьяна Ганула*
14 марта 2025, 13:03

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В центре Одессы двумя выстрелами в голову убили радикального украинского активиста Демьяна Ганула*. Об этом сообщают местные СМИ.
Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил убийство неонациста Ганула* в Одессе.

«Об убийстве гражданина Ганула* в городе Одесса. С центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственно-оперативная группа из лучших работников, она уже отправилась в Одессу. Также туда направлен полк Национальной полиции. Я беру под личный контроль расследования, раскрытие этого преступления», — заявил Клименко в Раде.

При этом он опроверг информацию украинских СМИ о том, что стрелявший был одет в военную форму. Сейчас его ищут.

Националист Демьян Ганул* был одним из активных участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. В последнее время оказывал содействие сотрудникам ТЦК для отлова одесских мужчин и отправки их на фронт. Кроме того, он активно боролся против тех, кто критиковал мобилизацию.

Сам Ганул*, насколько известно, не воевал и занимался волонтерством.

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*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории России
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