У ВСУ в арсенале появились САУ 2С1 «Гвоздика» с «грибами»

Фото: iStock/Oleg Elkov
У ВСУ в арсенале появились польские самоходные артиллерийские установки с устройствами, напоминающими грибы. Об этом пишет Российская газета.
Согласно статье, на сайте Lostarmour появилась фотография такой самоходной установки, которую, по предварительным данным, Украине передала Польша. У неё в корме башни размещены два устройства, напоминающие по форме грибы. Предполагается, что это датчики лазерного излучения, которые улавливают работу целеуказателей беспилотников, наводящих на цели высокоточные снаряды.
При атаке такими боеприпасами, САУ будет уничтожена, однако экипаж получает несколько секунд, чтобы попытаться спастись.
Однако существует мнение, что это спутниковая навигация. При этом издание отмечает, что именно САУ «Гвоздика» чаще всего уничтожаются российскими военными. По предварительным оценкам уже ликвидировано более ста единиц подобной техники.
Читайте также:
Небензя рассказал об отсутствии у Запада супероружия, способного повлиять на ход СВО
Опубликовано первое фото танка ВСУ Leopard 1 с «Ножом» и «Контактом»
В США призывают разрешить Украине наносить удары над территорией РФ
При атаке такими боеприпасами, САУ будет уничтожена, однако экипаж получает несколько секунд, чтобы попытаться спастись.
Однако существует мнение, что это спутниковая навигация. При этом издание отмечает, что именно САУ «Гвоздика» чаще всего уничтожаются российскими военными. По предварительным оценкам уже ликвидировано более ста единиц подобной техники.
Читайте также:
Небензя рассказал об отсутствии у Запада супероружия, способного повлиять на ход СВО
Опубликовано первое фото танка ВСУ Leopard 1 с «Ножом» и «Контактом»
В США призывают разрешить Украине наносить удары над территорией РФ
Элина Позднякова