У здания администрации Белгорода сдетонировал дрон, два человека пострадали
В Белгороде дрон ВСУ сдетонировал рядом со зданием городской администрации. В результате взрыва пострадали два человека.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в своем Telegram-канале. По его словам, женщина получила проникающее осколочное ранение голени, а мужчина поверхностную рану лица. Пострадавших доставили в больницу №2, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
