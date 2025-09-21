Украинские дроны атаковали школу в крымском Форосе
В результате атаки беспилотников ВСУ на поселок Форос в Крыму полностью разрушен актовый зал местной школы, серьезно повреждена библиотека и ранен охранник.
Атака произошла вечером 21 сентября 2025 года, когда несколько украинских беспилотников атаковали гражданские объекты на Южном берегу Крыма. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты. Падение обломков сбитого дрона вызвало возгорание сухой травы в районе Ялты, для ликвидации которого были задействованы противопожарные службы.
На месте происшествия работают прокурор Ялты Александр Нелидов и глава надзорного ведомства республики Олег Камшилов.
Медицинскую помощь раненым оказывают сотрудники Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России и службы скорой помощи.
Читайте также: