Убежали от двух пулемётов: Российских танксит рассказал о чудесах на фронте

Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс заявил, что США на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной. В противном случае Вашингтон не отговорил бы Киев от мирного соглашения с Москвой, заявил он в интервью Rumble-каналу Triggered.