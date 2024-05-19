Убежали от двух пулемётов: Российских танксит рассказал о чудесах на фронте

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Кавалер двух орденов Мужества Мударис Асылбаев рассказал нам о чудесах, которые случаются на фронте, интервью военнослужащего публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Два пулемета с двух сторон косят по нам. Мы лежим в гору, а пули просто ложатся рядом и не попадают в нас. Я молюсь, чтоб не по ногам. Все равно, куда, главное — не по ногам, потому что я не смогу бежать. А потом мы встаем и бежим», — рассказал Асылбаев.
В другой раз, в ходе эвакуации раненого сослуживца с поля боя, снаряд миномета воткнулся в землю в полутора метрах от них и не взорвался.
В российском оборонном ведомстве отметили, что Асылбаев служит в одном батальоне с легендарным экипажем танка «Алёша», а также присутствовал на Красной площади на параде в честь Дня Победы.
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