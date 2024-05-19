В украинской «Лиге смеха» пошутили об уклонистах, утонувших в Тисе

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Участники украинской телепередачи «Лига смеха» пошутили о согражданах, утонувших в реке Тиса, отрывок из выступления публикует «Страна.ua».
«Я тону в твоих глазах, как уклонисты в Тисе», — говорит один из выступающих, после чего зал заливается от смеха.
Напомним, Тиса — река в центральной Европе, через которую украинцы часто пытаются сбежать из страны и добраться до Румынии. Из неё часто вылавливают трупы украинских уклонистов.
Так, 17 мая в Госпогранслужбе сообщили, что из Тисы выловили труп 13 утопленника с начала боевых действий на Украине.
Именно это обстоятельство украинские юмористы решили обыграть, посмеявшись над смертями не желающих воевать сограждан.
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