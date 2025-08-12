Убийство вице-мэра Ставрополя: ФСБ раскрыла схему
Оперативный сотрудник ФСБ заявил, что ведомство выявило схему организации убийства первого заместителя главы администрации Ставрополя Заура Гурциева, в которой исполнитель действовал под влиянием украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС.
По словам сотрудника, исполнитель по фамилии Пеньков попался на обман кураторов с Украины и перевёл им деньги на указанные счета. Затем кураторы продолжили взаимодействие с Пеньковым, представляясь сотрудником ФСБ и утверждая, что перечисленные средства пошли на нужды ВСУ. В отношении Пенькова возбуждено уголовное дело.
Чтобы избежать уголовной ответственности, куратор, как утверждается, поручил Пенькову выполнить ряд заданий, чтобы «обелить» совершённое преступление. 28 мая, выполняя эти задачи, он был подорван при сближении с заместителем мэра: самовызывающееся взрывное устройство было замаскировано в нагрудной сумке, а исполнитель думал, что в ней находится диктофон.
Взрыв в ночь на 29 мая в Ставрополе привёл к гибели ветерана специальной военной операции, участника программы «Время героев», первого заместителя главы города Заура Гурциева и его знакомого. Гурциев служил в Вооружённых силах РФ с 2007 года, был награждён орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями Суворова и Жукова; в своей должности он курировал вопросы профилактики терроризма и экстремизма, работу антитеррористической комиссии и деятельность комитета общественной безопасности.
