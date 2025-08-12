Убийство вице-мэра Ставрополя: ФСБ раскрыла схему

12 августа 2025, 21:43

ФСБ раскрыла подробности вице-мэра Ставрополя Гурциева

Фото: istockphoto/Naeblys

Оперативный сотрудник ФСБ заявил, что ведомство выявило схему организации убийства первого заместителя главы администрации Ставрополя Заура Гурциева, в которой исполнитель действовал под влиянием украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС.