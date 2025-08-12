Удар ВСУ по российскому региону: пострадали дети
Пятеро детей пострадали в результате удара, который, по словам губернатора Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале, нанесли Вооружённые силы Украины в Белгородской области.
По данным чиновника, в селе Новостроевка‑Первая Грайворонского округа по частному дому попал FPV‑дрон. В больницу доставили четырёх девочек (4, 6, 9 и 16 лет) и 14‑летнего мальчика. Всем поставлены диагнозы «минно‑взрывные травмы» и «баротравмы». После оказания первой помощи детей планируют перевести в детскую областную клиническую больницу.
В доме повреждены кровля и остекление, уточнил губернатор.
Ранее, 10 августа, по его словам, ВСУ впервые атаковали другой российский регион — Коми; для удара, как предполагается, использовались польские дроны FlyEye, возможно запущенные с территории Черниговской области. Из‑за опасности БПЛА были приостановлены полёты в аэропорт Ухта.
