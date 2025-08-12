Удар ВСУ по российскому региону: пострадали дети

12 августа 2025, 20:28

Гладков: при ударе ВСУ по частному дому под Белгородом пострадали 5 детей

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Пятеро детей пострадали в результате удара, который, по словам губернатора Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале, нанесли Вооружённые силы Украины в Белгородской области.