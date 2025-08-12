В Минобороны сообщили о подготовке Киевом провокации для срыва встречи Путина и Трампа

12 августа 2025, 20:59

Минобороны: Киев готовит провокацию для срыва саммита России и США 15 августа

Фото: iStock/ANGHI

В Минобороны России сообщили о подготовке Украиной провокации для срыва российско-американского саммита 15 августа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.