В Минобороны сообщили о подготовке Киевом провокации для срыва встречи Путина и Трампа
В Минобороны России сообщили о подготовке Украиной провокации для срыва российско-американского саммита 15 августа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ВСУ могут нанести масштабный удар по городу Чугуев Харьковской области, который унесёт жизни многих мирных жителей. С целью освещения якобы ударов ВС РФ Киев доставил в населённый пункт группу западных журналистов под предлогом «подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».
Непосредственно перед саммитом России и США на Аляске украинские войска собираются нанести провокационный удар с применением беспилотников и ракет. В частности, ВСУ намерены ударить по одному из самых густонаселённых районов города или по больнице.
В результате провокации, как рассчитывает Украина, вся ответственность за удар будет возложена на ВС РФ, чтобы создать негативный образ государства в СМИ и сорвать российско-американское сотрудничество.
В Минобороны не исключили и других провокаций в подконтрольных Киеву населённых пунктах.
