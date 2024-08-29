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Украинские боевики ВСУ расстреляли трех детей в Курской области. Об этом сообщил 29 августа замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.
«Дети от 10 до 12 лет пытались эвакуироваться на мотоцикле в районе Малой Локни, когда украинские военные открыли по ним огонь», – передает слова замкомандира с позывным Кадет ТАСС.
По данным российской армии, это не единственный случай убийства мирного населения боевиками ВСУ в Малой Локне.
Ранее сообщалось, что украинские боевики насилуют мирных жителей в Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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Лия Мурадьян