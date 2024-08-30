«Позывной Камикадзе»: гражданин Японии сражается с боевиками ВСУ в Курской области

Фото: istockphoto/Vladimir Kokorin
В Курской области в составе спецназа «Ахмат» против ВСУ воюет гражданин Японии с позывным Камикадзе. Об этом сообщил командир его отряда с позывным Каштан в беседе с ТАСС. По его словам, японец работает качественно, по духу — самурай.
«У нас в отряде есть граждане других государств. В частности, представитель Японии, по духу — самурай. Работает качественно, мчится в бой, один из первых. Если честно, я восторге», — рассказал Каштан.На вопрос о воинской специальности Камикадзе командир ответил, что тот — «и чтец, и жнец, и на дуде игрец».
Каштан также поделился, что сначала японец плохо понимал по-русски и пользовался приложением-переводчиком в телефоне, потому первое время сослуживцы определяли ему контрольные точки, которые он должен был пройти, если потеряется.
Сообщается, что сейчас Камикадзе сдал экзамен по русскому языку, получил российское гражданство и продолжает сражаться с ВСУ наравне с боевыми товарищами.
Читайте также:
В Курской области семья из трех человек погибла от удара ВСУ по мосту через Сейм
Ситуация в Курской области 30 августа: последние новости, зверства ВСУ
ФСБ задержала двух наемников ВСУ из Колумбии
Данил Пономарев