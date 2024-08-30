Саперы Росгвардии обнаружили под Херсоном более 2,5 тысяч боеприпасов НАТО

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Под Херсоном сапёры Росгвардии обнаружили более 2500 взрывоопасных предметов при разминировании территории агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты обнаружили и обезвредили более 330 снарядов различного калибра, включая осколочно-фугасные, а также более 40 реактивных боеприпасов и десятки выстрелов с минами, соответствующими стандартам НАТО.
За месяц в Запорожской и Херсонской областях было обнаружено более 3200 взрывоопасных предметов. Из них более 2500 были уничтожены, а остальные переданы в боевые подразделения или соответствующие ведомства для проверки.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии обезвредили кассетный боеприпас ВСУ, который был обнаружен рядом с Курской АЭС.
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«Росгвардейцы вывезли найденный арсенал в безопасное место и уничтожили его в течение пяти дней. Задача сотрудников Росгвардии – тщательно обследовать каждый участок местности, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей», — поделился офицер инженерной службы.
За месяц в Запорожской и Херсонской областях было обнаружено более 3200 взрывоопасных предметов. Из них более 2500 были уничтожены, а остальные переданы в боевые подразделения или соответствующие ведомства для проверки.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии обезвредили кассетный боеприпас ВСУ, который был обнаружен рядом с Курской АЭС.
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Мира Полтева