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Саперы Росгвардии обнаружили под Херсоном более 2,5 тысяч боеприпасов НАТО

30 августа 2024, 12:58
Фото: istockphoto / Vladimir Dyavhkov

Фото: istockphoto / Vladimir Dyavhkov

Под Херсоном сапёры Росгвардии обнаружили более 2500 взрывоопасных предметов при разминировании территории агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты обнаружили и обезвредили более 330 снарядов различного калибра, включая осколочно-фугасные, а также более 40 реактивных боеприпасов и десятки выстрелов с минами, соответствующими стандартам НАТО.

«Росгвардейцы вывезли найденный арсенал в безопасное место и уничтожили его в течение пяти дней. Задача сотрудников Росгвардии – тщательно обследовать каждый участок местности, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей», — поделился офицер инженерной службы.



За месяц в Запорожской и Херсонской областях было обнаружено более 3200 взрывоопасных предметов. Из них более 2500 были уничтожены, а остальные переданы в боевые подразделения или соответствующие ведомства для проверки.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии обезвредили кассетный боеприпас ВСУ, который был обнаружен рядом с Курской АЭС.

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«Принимает формы хвастовства»: Военэксперт про мародерство ВСУ и поощрение государством
Военэксперт Рогов: преступления бойцов ВСУ поощряются их государством уже 10 лет
30 августа 2024, 12:56

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Россия фиксирует факты изнасилований и мародерства в ВСУ, сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, такие преступления украинских военных поощряются старшим командованием формирований ВСУ.
Член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» заявил, что подобные преступления украинских бойцов, действительно, поощряются государством.

«По поводу каких-то доплат сомнительно. Но надо понимать, что подобные действия, естественно, поощряются, и зачем проплачивать, если ты и так награбил, и никто в твою тему не влезает. По сути, это все проходило с 2014 года, когда крупнейшие почтовые частные операторы Украины «Нова Пошта» вывешивала объявления на временно оккупированных Киевом территориях ДНР о том, что холодильники в неразмороженном виде не принимаются к отправке. Это история на протяжение 10 лет идет постоянно, и в ВСУ это принимает формы хвастовства: кто больше украл, добыл и чего добил», — сказал эксперт.

Он добавил, что на украинском сайте – аналоге российского «Avito» давались публикации о «добыче» товара.

«Постоянно, на протяжение 10 лет, давались публикации добычи с Востока, начиная от бывшего употребления одежды дорогого класса (шуб, курток), заканчивая украшениями и прочим», — прокомментировал Владимир Рогов.

По его словам, такая политика поддерживается на государственном уровне.

«Ни одного суда, уголовного дела или расследования по данным преступлениям не было. И как только они становятся публичными, выходят в сферу информационной среды, сразу же перед Украиной ставится задача отработать эту тему в позитив, что это снято на киностудии «Мосфильм», что это российская пропаганда и ничего не имеет общего с действительностью», — заключил Рогов.

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Депутат Рады Безуглая осудила Сырского за слова о Красноармейском направлении
30 августа 2024, 12:26

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в достаточно резкой форме обратилась к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Она раскритиковала его заявление об усилении обороны на Красноармейском направлении.
По словам парламентария, говорить об обороне не приходится, так как «тридцать россиян» захватили двадцатитысячный город практически без боя, пройдя пустые фортификации.

«Мы с вами, очевидно, разминулись, потому что я что-то не видела вас в Селидово, которое за пару дней наполовину под россиянами. Зачем вся эта ложь?» — обратилась депутат к главкому ВСУ.

По словам Безуглой, большинство подразделений перебросили на другие направления, что как-то не вяжется с заявлениями Сырского о постоянно предпринимаемых мерах по усилению обороны.

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Пленный ВСУ: Командиры скрывали перевозку солдат в Курскую область
30 августа 2024, 12:16

Фото: istockphoto / Oleksander Bontei

Украинский пленный Андрей Долгий рассказал, что украинское командование скрывало от военных, куда их отправляют. По словам Долгого, его направили в Курскую область. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Писарь мне сказал: на пару дней или на три дня в командировку. Я думал, что меня отправят куда-то охранять что-то, и всё. Я даже не знал, что я в Курской области», — поделился Андрей.

Пленный узнал о своём местонахождении через два дня. Он понял, что воюет за 82-ю бригаду в Курской области. Только в этом районе она воюет. Из-за больших потерь в её составе командование перебрасывает сюда военнослужащих из других бригад, в том числе из Сумской области.

Также Андрей рассказал, что в ВСУ молодые военнослужащие без высшего образования могут легко стать офицерами, если у них есть деньги.

«Ему 25–26 лет, а он уже капитан или майор», — отметил военнопленный.

6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Они начали продвижение в 05:30 утра. Однако их наступление было остановлено.

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Ситуация в Курской области 30 августа: последние новости, зверства ВСУ
Десантники ВС России уничтожили разведгруппу ВСУ из 22 человек в Курской области
30 августа 2024, 12:16

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

ВС РФ продолжают оказывать сопротивление ВСУ, вторгшимся в Курскую область. Десантники нанесли удар по разведывательной группе ВСУ, состоящей из 22 человек. О ситуации в курском приграничье по состоянию на 30 августа расскажет редакция «Радио 1».

Курская область 30 августа

Десантники ВС РФ севернее села Снагость Курской области ликвидировали разведывательную группу ВСУ численностью 22 человека из состава 22-й отдельной механизированной бригады украинской армии, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.

«Разведгруппа из 22 военных, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, уничтожена севернее населенного пункта Снагость Курской области огневым налетом 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ», — рассказал собеседник издания.
В Курской области создадут добровольческий отряд для поддержания правопорядка
В Курской области создадут добровольческий отряд для поддержания правопорядка

Суджанский район

Как сообщает Телеграм-канал «Два майора», к утру 30 августа в Курской области развернулись ожесточенные бои на севере Суджанского района.

«ВСУ атаковали наши позиции в районе н. п. Камышевка и Киреевка. На юге Суджанского района ВС России бьют по противнику артиллерией и ударными БПЛА в районе н. п. Черкасская Конопелька, Плехово и Борки», — пишут авторы.
Кроме того, на направлении Коренево ВСУ проводят перегруппировку. Под Борками и Мартыновкой ликвидированы несколько украинских штурмовых групп.

Малая Локня

Бойцы ВСУ расстреляли трех детей в районе н. п. Малая Локня. Об этом сообщил замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС. Дети в возрасте 10-12 лет пытались эвакуироваться из обстреливаемой зоны.

«Солдаты ВСУ посадили их на мотоцикл с коляской и сказали, в каком направлении ехать. Когда дети поехали, их расстреляли в спину», — рассказал военный.

Льгов

Мэр Льгова Алексей Клемешов сообщил об обстреле города ВСУ, в результате чего оказались повреждены ж/д пути.

«Было зафиксировано четыре прилёта. В результате атак повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский». После обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города», — сказано в сообщении

Артиллерия подбила танк ВСУ

Артиллерия ВС РФ подбила танк ВСУ на курском направлении, а отряд «Аида» поразил две боевые бронированные машины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в видеообращении в своем Телеграм-канале.
Алаудинов перечислил потери ВСУ в технике на курском направлении
Алаудинов перечислил потери ВСУ в технике на курском направлении

Снаряды со шрапнелью

ВСУ обстреливают жилые дома в Курской области снарядами со шрапнелью, заявил в разговоре с РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям Киева Родион Мирошник.

«Я был в Курске, где Украина использует РСЗО с начинкой шрапнелью — маленькими тяжелыми шариками диаметром пять-шесть миллиметров. И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО. Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками», — заявил полос.

Изнасилования и похищения в Курской области

Украинские боевики похищают жителей региона и вывозят в неизвестном направлении, рассказал Мирошник. Вместе с этим ВСУ расстреливают мирных жителей.

Помимо этого, наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и украинские радикалы практикуют сексуальное насилие в отношении мирных жителей Курской области.

ЕС поддержали вторжение в Курскую область

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что украинская атка на Курскую область была поддержана «многими странами Евросоюза» на неформальной встрече глав МИД 26 августа.
«Глава МИД Украины Кулеба предоставил нам много новой информации по ситуации на фронте… Многие страны поддерживают операцию в Курской области», — сказал Боррель.

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«Американский самолет американской ракетой»: Мирошник об уничтожении F-16 из ЗРК Patriot

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«Прихлопнули»: Военэксперт назвал версию про F-16, которая не выгодна ВСУ
Военэксперт Литовкин: неоправданно распиаренный F-16 «прихлопнули русские»
30 августа 2024, 11:36

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

На Украине разгорелся скандал после крушения американского истребителя F-16. Существует множество версий по поводу причин уничтожения самолета.
Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что украинские военные сами случайно сбили истребитель F-16 из американского зенитного комплекса. Посол по особым поручениям МИД РФ по украинским преступлениям Родион Мирошник назвал достойным началом уничтожение американского истребителя F-16 при помощи американской системы ЗРК Patriot и охарактеризовал случившееся, как «вундерваффе в руках бедуинов».

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что самая реальная версия — та, согласной которой самолет сбили Вооруженные силы РФ.

«Версий много. Самая реальная, на мой взгляд, что его сбили наши ребята. Украина подает это так, как ей выгодно. Не может же быть такого, что русские прихлопнули F-16 вместе с отвечающим за его подготовку летчиком сразу, как только он появился. Как-то не продается это в информационном пространстве, поэтому подавать надо так, что дружественным огнем из-за несовершенства управления связи, «свой» / «чужой» не поставили. Да, на войне бывает такое, но это говорит о большом разгильдяйстве и непрофессионализме», — заявил военный обозреватель.

Он добавил, что вокруг случившегося большие споры, потому что F-16 были неоправданно распиарены.

«Все этого ждали. F-16 — самолет неплохой, но он уже в подметки не годится нашим Су-30 и Су-35. Его легко можно сбить нашими зенитно-ракетными комплексами Тор-М2, Бук-М3, С-300, даже панцирями-С можно его сбивать. Но это же голливудская реклама: весь мир ополчился против России и солидарен с Украиной, поставляет им лучшее оружие, а потом оказывается, что самолеты старые, их никто не ремонтировал и не модернизировал. На тебе, боже, что мне не гоже. Стремление выдавать желаемое за действительное — это всегда на Украине, в США и Европе было», — сказал полковник в отставке.

Он добавил, что правда будет в руках комиссии и экспертов, которые посмотрят на самолет и проведут экспертизу осколков. Если, конечно, они будут заинтересованы в этом объективном решении, заключил Виктор Литовкин.

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ФСБ задержала двух наемников ВСУ из Колумбии
30 августа 2024, 10:45

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

ФСБ Российской Федерации сообщила о задержании двух граждан Колумбии, которые подозреваются в участии в боевых действиях на территории Украины в качестве наемников на стороне ВСУ. ОБ этом сообщили в ТАСС.
Согласно сообщению, задержание было произведено сотрудниками ФСБ в пятницу. Задержанными оказались граждане Колумбии Хосе Арон Медина Аранда и Александер Анте.

«Во время обыска у подозреваемых были обнаружены документы, подтверждающие их незаконную деятельность, а также военная форма украинского образца с символикой националистического батальона «Карпатская сечь», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 359, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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#фсб
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#наемники
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МИД РФ: в плену ВСУ российских солдат кормили только перед проверкой
30 августа 2024, 10:37

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Российские военные, которые находились в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ), жалуются на плохое обращение и отсутствие регулярного питания. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По словам дипломата, он неоднократно встречался с вернувшимися военнослужащими. Они рассказали, что их содержали в тайных тюрьмах или колониях, где их избивали и морили голодом.

«Сейчас российская сторона собирает данные о жестоком обращении с пленными, в том числе и от Следственного комитета и Министерства обороны.Эти данные будут представлены международному сообществу только тем странам, которые «будут слышать», — подчеркнул Мирошник.

Ранее военных ВСУ обвинили в похищении мирных жителей в Курской области.

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Обстрелы Курской области, бои в Селидово и Торецке, крушение F-16: последние новости СВО
Мирошник: ВСУ наносят удары ракетами со шрапнелью в Курской области
30 августа 2024, 10:28

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

ВСУ используют в Курской области снаряды РСЗО, начиненные шрапнелью. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 30 августа приводит редакция «Радио 1».

Над Россией за ночь сбили 18 БПЛА

В Минобороны сообщили, что за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 18 беспилотников ВСУ над территорией РФ.

Из них 11 БПЛА сбили над Брянской областью, 4 дрона уничтожили над территорией Крыма, 2 – над Калужской областью и 1 – над Белгородской областью.

Крушение первого F-16 на Украине

Первый F-16 потерпел крушение, летчик погиб, сообщили в Генштабе ВСУ. По данным источника WSJ, причиной стала ошибка пилота.

«Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — скаазно в сообщении издания УНИАН.
На Украине произошел скандал после крушения поставленного боевикам ВСУ F-16
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Курская область

В Курской области на севере Суджанского района ведутся ожесточённые бои. Украиская армия атаковала позиции ВС РФ в районе н.п. Камышевка и Киреевка. На юге Суджанского района российские войска бьют по противнику артиллерией и ударными дронами в районе населенных пунктов Черкасская Плехово, Конопелька, и Борки.

Вблизи Коренево ВСУ проводят перегруппировку. Под Мартыновкой и Борками уничтожены несколько украинских штурмовых групп. К утру тяжелые бои разгорелись с новой силой, сообщает Телеграм-канал «Два майора».

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что украинские боевики применяют для обстрелов домов в регионе снаряды со шрапнелью. Он добавил, что посетил один из обстрелянных домов.

«Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками», — рассказал Мирошник.
Мирошник также сообщил, что бойцы ВСУ расстреливают, сжигают и грабят дома мирных жителей Курской области, которым удалось эвакуироваться. Он отметил, что на прошлой неделе ездил в Курскую область, где встретился с десятками местных жителей, которые рассказали ему о преступлениях со стороны украинских военнослужащих.
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Покровское направление

Бои в Селидово ведутся в центральной части города. ВС РФ освободили шахту «Россия» и примыкающий на ней террикон. Это ключевая высота в этом районе, поэтому положение противника ещё сильнее ухудшилось, пишет военкор Евгений Лисицын.

Благодаря освобождению Селидово удастся перерезать несколько трасс на Курахово и ослабить логистику между Курахово и Покровском. Минобороны сообщило об освобождении н.п. Николаевка. В Михайловке ведутся бои.

Севернее Карловки войска РФ установили флаг на здании бывшей резиденции Нусенкиса на территории садоводческого товарищества «Рассвет». Теперь бои в этом районе идут за Галицыновку.

Торецкое направление

На Торецком направлении ведутся бои в городской застройке самого города и немного западнее, вблизи Пантелеймоновки. Освобождение населенного пункта позволит выровнять линию боевого соприкосновения, перерезать трассу на Константиновку и окружить украинских военных в Розовке.

Донецкое направление

Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли населенные пункты в ДНР. В результате этого погиб один человек, а пятеро были ранены. Повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры и 11 домостроений, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

В Красногоровке операторы FPV-дронов обнаружили пункт временной дислокации армии Украины и ликвидировали его. Это было совершено при взаимодействии с БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
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Купянское направление

На этом участке фронта российские войска продвинулись в районе Песчаного и Табаевки, а также освободила Синьковку и, по некоторым сведеньям, Стельмаховку.

ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны, ближе к городу. Он добавил, что на некоторых участках бойцы ВСУ отходят налегке, бросая на позициях оружие и боекомплект.

Часовоярское направление

Около населенного пункта Часов Яр операторы Южной группировки войск обнаружили пункт управления беспилотниками ВСУ. В ходе работы ударного FPV-дрона пункту было нанесено огневое поражение, передает Минобороны.

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В украинских Сумах крупный пожар, там наблюдают задымление
30 августа 2024, 10:25

Фото: istockphoto/Distortion Media

Крупный пожар в украинских Сумах происходит прямо сейчас, передает в своем Telegram областная военная администрация. Местные власти призвали граждан не покидать дома, а также плотно закрыть двери и окна. На место едут оперативные службы.
Ранее сообщалось, что российские войска ударили по складу, где часто наблюдали технику украинских неонацистов, говорил преставитель пророссийского подполья со ссылкой на коллег Сергей Лебедев.

Подпольщик пояснял, что прилет пришелся на север города около двух часов ночи по Москве. Затем начался пожар. Огонь тушат до сих пор.

В Минобороны РФ информировали, что авиация за прошлые сутки ударила по резервам противника в 11 пунктах под Сумами, включая и сами Сумы.

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#мир
#украина
#новости
#пожары
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