Путин высказался о позиции РФ по устапкам относительно ситуации на Украине

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Россия не планирует уступать в украинском конфликте, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
Участники попросили главу государства не сдаваться и довести дело до конца ради мира, передает РИА Новости. В ответ Путин подчеркнул, что выбранный путь должен гарантировать долгосрочное спокойствие для страны и отвечать интересам России.
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«Мы не собираемся этого делать (уступать), мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны», — сказал президент РФ.Ранее сообщалось, что Владимир Путин едва сдержал эмоции, выслушав рассказ матери погибшего военного о его подвиге во время спецоперации. Президент отметил в диалоге с матерью бойца, что такие герои — уникальная черта российского народа, и ему сложно подобрать ответные слова.
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Мария Моисеева