Участник проекта «Герои Подмосковья» рассказал, как проходил тестирование

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Проект «Герои Подмосковья» позволяет получить новую профессию и перспективу на будущее. Участие в программе – это своеобразный вызов. Такое мнение высказал РИАМО участник программы, ефрейтор, доброволец Александр Шишкин.
Он вырос в семье военного. Награждён медалью «За отвагу», орденом Мужества. Женат, воспитывает ребёнка.
Шишкин поделился ощущениями от прохождения программы, в рамках которой необходимо было сдать письменный тест.
Прием заявок на участие в программе проходил до 30 апреля. Следующий этап – онлайн-тестирование. Далее – собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.
На проект поступило около 2450 заявок из 67 регионов России. Обучение начнётся в сентябре и продлится ровно год.
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Шишкин поделился ощущениями от прохождения программы, в рамках которой необходимо было сдать письменный тест.
«Волнение точно было, потому что хочется пройти эту программу. Как будто сдаёшь экзамен в школе. С одной стороны, тест интересный, а с другой — давит тайминг. Времени мало, вопросов много. Пришлось вспоминать географию, политику, какие-то вещи из школьной программы. Вопросы были разноплановыми, комплексными – и обществознание, и география, и государственный строй. Вопросы такие, на которые в повседневной жизни уже не обращаешь внимания», – рассказал участник программы.В Московской области реализуется программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО. Проект даёт возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.
Прием заявок на участие в программе проходил до 30 апреля. Следующий этап – онлайн-тестирование. Далее – собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.
На проект поступило около 2450 заявок из 67 регионов России. Обучение начнётся в сентябре и продлится ровно год.
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Лора Луганская