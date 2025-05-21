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Участник проекта «Герои Подмосковья» рассказал, как проходил тестирование

Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

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Проект «Герои Подмосковья» позволяет получить новую профессию и перспективу на будущее. Участие в программе – это своеобразный вызов. Такое мнение высказал РИАМО участник программы, ефрейтор, доброволец Александр Шишкин.
Он вырос в семье военного. Награждён медалью «За отвагу», орденом Мужества. Женат, воспитывает ребёнка.

Шишкин поделился ощущениями от прохождения программы, в рамках которой необходимо было сдать письменный тест.
«Волнение точно было, потому что хочется пройти эту программу. Как будто сдаёшь экзамен в школе. С одной стороны, тест интересный, а с другой — давит тайминг. Времени мало, вопросов много. Пришлось вспоминать географию, политику, какие-то вещи из школьной программы. Вопросы были разноплановыми, комплексными – и обществознание, и география, и государственный строй. Вопросы такие, на которые в повседневной жизни уже не обращаешь внимания», – рассказал участник программы.
В Московской области реализуется программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО. Проект даёт возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Прием заявок на участие в программе проходил до 30 апреля. Следующий этап – онлайн-тестирование. Далее – собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

На проект поступило около 2450 заявок из 67 регионов России. Обучение начнётся в сентябре и продлится ровно год.

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Боец ВС РФ на личном Porsche Cayenne помог сослуживцам выполнить боевую задачу под Белгородом
Бойцы ВС РФ на Porsche Cayenne успешно выполнили боевую задачу под Белгородом
21 мая 2025, 12:02

Фото: iStock/tomeng

Внедорожник Porsche Cayenne, прославившийся отличной проходимостью в зоне СВО, успешно выполнил боевую задачу на Белгородском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Российские военные сообщили, что перед ними была поставлена задача преодолеть 3,5 километра по открытой местности, закрепиться в посадках и удержать их. Мотоциклов и багги оказалось недостаточно для всех бойцов, поэтому один из них с позывным Бардак вызвался ехать на личном внедорожнике.

По дороге багги и другая техника застряли, а вот Porsche смог проехать и направился сразу же на указанное место. Боец занял позицию и дождался своих сослуживцев.

В результате, бойцам ВС РФ удалось выполнить задачу и обойтись без потерь.

К слову, автомобиль так и остался на поле битвы, его вряд ли удастся эвакуировать.

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В Татарстане задержали мужчину за подготовку диверсии с использованием дрона
21 мая 2025, 11:19

Фото: iStock/aerogondo

Сотрудники управления ФСБ по Республике Татарстан задержали мужчину 2000 года рождения, который по указке представителя украинской стороны изучал способы изготовления взрывчатки и готовил диверсию на одном из заводов в Казани.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, к диверсии злоумышленник готовился с февраля по октябрь 2024 года, он хотел задействовать беспилотный летательный аппарат. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Боец ВС РФ с позывным «Шаман» ценой собственной жизни спас девять сослуживцев
21 мая 2025, 11:15

Фото: iStock/zim286

Наводчик гранатомёта из Тувы Сотпа Шалган с позывным «Шаман» вызвал огонь ВСУ на себя, чтобы спасти жизни своим девяти сослуживцам. Об этом рассказал сослуживец российского бойца с позывным «Фотограф».
Он уточнил, что ВСУ с помощью дрона заметили группу российских военных. Противник нанес удар, однако промахнулся, но было понятно, что второй удар будет более точным.

«Шаман крикнул, чтобы мы отбежали в сторону, а сам побежал на открытое место, вызывая огонь противника на себя. В итоге он погиб, а мы спаслись благодаря ему», — рассказал «Фотограф» в интервью RT.

Незадолго до гибели Шалган успел отправить отчиму трогательное письмо, а маме написал: «Мама, ты будешь гордиться мной, я буду героем».

Так и вышло. 18-летнего «Шамана» наградили орденом Мужества посмертно.

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Целью запущенных ночью украинских дронов были промышленные предприятия и порты
SHOT: БПЛА были запущены из Сумской, Днепропетровской и Одесской областей
21 мая 2025, 10:52

Фото: iStock/NiseriN

Беспилотники, атаковавшие ночью российские регионы, были запущены с территорий Сумской, Днепропетровской и Одесской областей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, целью атаки были промышленные предприятия и морские порты.
На данный момент эксперты пытаются установить типы БПЛА. Задача непростая, так как уцелевших фрагментов осталось очень мало. Однако, SHOT удалось выяснить, что около половины дронов сделаны кустарно, размах крыльев БПЛА составляет от 1,5 до 2 м.

Минувшей ночью над Россией было сбито 127 украинских беспилотников средствами ПВО. Как сообщило Минобороны, 41 БПЛА уничтожили в небе над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской.

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Медведев упомянул «салфетку Макрона» в контексте разговора об украинском конфликте
Медведев: нужно серьёзно подойти к урегулированию украинского конфликта
21 мая 2025, 10:12

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, заявил, что к урегулированию конфликта на Украине нужно подойти со всей ответственностью. В этом контексте он вспомнил о «салфетке Макрона» и лайках в соцсетях, которые олицетворяют непозволительную легковесность в таком важном вопросе.
Зампред Совбеза отметил, что для построения устойчивого мира на Украине недостаточно отдельной сделки.
«Я уж не говорю про другие салфетки, типа салфетки Макрона в поезде. <…> И точно недостаточно лайков в социальных сетях для того, чтобы понять настроение людей», — сообщил Медведев.
Напомним, что агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Они направлялись в Киев, чтобы принять участие во встрече — «коалиции желающих». На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер европейские лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец сообщил, что белым предметом, лежавшим перед президентом Франции, была бумажная салфетка.

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