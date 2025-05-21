В Татарстане задержали мужчину за подготовку диверсии с использованием дрона

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Сотрудники управления ФСБ по Республике Татарстан задержали мужчину 2000 года рождения, который по указке представителя украинской стороны изучал способы изготовления взрывчатки и готовил диверсию на одном из заводов в Казани.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, к диверсии злоумышленник готовился с февраля по октябрь 2024 года, он хотел задействовать беспилотный летательный аппарат. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Чубина