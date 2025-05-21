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В Татарстане задержали мужчину за подготовку диверсии с использованием дрона

Фото: iStock/aerogondo

Фото: iStock/aerogondo

Сотрудники управления ФСБ по Республике Татарстан задержали мужчину 2000 года рождения, который по указке представителя украинской стороны изучал способы изготовления взрывчатки и готовил диверсию на одном из заводов в Казани.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, к диверсии злоумышленник готовился с февраля по октябрь 2024 года, он хотел задействовать беспилотный летательный аппарат. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Боец ВС РФ с позывным «Шаман» ценой собственной жизни спас девять сослуживцев
21 мая 2025, 11:15

Фото: iStock/zim286

Наводчик гранатомёта из Тувы Сотпа Шалган с позывным «Шаман» вызвал огонь ВСУ на себя, чтобы спасти жизни своим девяти сослуживцам. Об этом рассказал сослуживец российского бойца с позывным «Фотограф».
Он уточнил, что ВСУ с помощью дрона заметили группу российских военных. Противник нанес удар, однако промахнулся, но было понятно, что второй удар будет более точным.

«Шаман крикнул, чтобы мы отбежали в сторону, а сам побежал на открытое место, вызывая огонь противника на себя. В итоге он погиб, а мы спаслись благодаря ему», — рассказал «Фотограф» в интервью RT.

Незадолго до гибели Шалган успел отправить отчиму трогательное письмо, а маме написал: «Мама, ты будешь гордиться мной, я буду героем».

Так и вышло. 18-летнего «Шамана» наградили орденом Мужества посмертно.

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Целью запущенных ночью украинских дронов были промышленные предприятия и порты
SHOT: БПЛА были запущены из Сумской, Днепропетровской и Одесской областей
21 мая 2025, 10:52

Фото: iStock/NiseriN

Беспилотники, атаковавшие ночью российские регионы, были запущены с территорий Сумской, Днепропетровской и Одесской областей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, целью атаки были промышленные предприятия и морские порты.
На данный момент эксперты пытаются установить типы БПЛА. Задача непростая, так как уцелевших фрагментов осталось очень мало. Однако, SHOT удалось выяснить, что около половины дронов сделаны кустарно, размах крыльев БПЛА составляет от 1,5 до 2 м.

Минувшей ночью над Россией было сбито 127 украинских беспилотников средствами ПВО. Как сообщило Минобороны, 41 БПЛА уничтожили в небе над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской.

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Медведев упомянул «салфетку Макрона» в контексте разговора об украинском конфликте
Медведев: нужно серьёзно подойти к урегулированию украинского конфликта
21 мая 2025, 10:12

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, заявил, что к урегулированию конфликта на Украине нужно подойти со всей ответственностью. В этом контексте он вспомнил о «салфетке Макрона» и лайках в соцсетях, которые олицетворяют непозволительную легковесность в таком важном вопросе.
Зампред Совбеза отметил, что для построения устойчивого мира на Украине недостаточно отдельной сделки.
«Я уж не говорю про другие салфетки, типа салфетки Макрона в поезде. <…> И точно недостаточно лайков в социальных сетях для того, чтобы понять настроение людей», — сообщил Медведев.
Напомним, что агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Они направлялись в Киев, чтобы принять участие во встрече — «коалиции желающих». На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий комок бумаги, а перед Мерцем — что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер европейские лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец сообщил, что белым предметом, лежавшим перед президентом Франции, была бумажная салфетка.

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Крупное поражение ВСУ в Сумской области и активное наступление ВС РФ под Торецком: последние новости СВО на 21 мая
21 мая 2025, 10:11

Фото: iStock/ MikeMareen

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


По информации Министерства обороны Российской Федерации, в ночь на 21 мая в небе над российскими регионами были успешно уничтожены 127 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.

В частности, в Брянской области было сбито 41 БПЛА, в Орловской — 37, в Курской — 31, в Московском регионе — 6. Ещё 5 дронов были уничтожены во Владимирской области, 3 — в Рязанской. Также были успешно нейтрализованы по одному БПЛА в Белгородской, Тульской, Калужской областях и над акваторией Чёрного моря.

Курская область


В окрестностях населённого пункта Рыжевка были ликвидированы две группы противника, передвигавшиеся на трёх квадроциклах. Также была уничтожена разведывательная группа в районе Павловки.

В Сумской области, в районе населённого пункта Шостка, был нанесён удар с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по полевому лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. В результате удара было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов, склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники.

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Торецкое направление


На участке, расположенном к западу от Торецка, ВС РФ продолжают попытки прорвать линию обороны ВСУ. Ведётся наступление в направлении населённых пунктов Новая Полтавка, Попов Яр и Русин Яр.

Боестолкновения сосредоточены в районе населённых пунктов Яблоновка и Заря, а также продолжается зачистка Романовки. В Игнатовке и Старой Николаевке противник удерживает позиции, несмотря на угрозу окружения.


Северское и Краснолиманское направления


На Северском направлении ВС РФ продолжают наступление севернее Верхнекаменского. В Серебрянке применяются средства дальнего поражения для нанесения ударов по системам связи и РЭБ противника, что снижает боеспособность ВСУ.

На Краснолиманском участке фронта продолжаются активные боевые действия в окрестностях населённых пунктов Колодези, Зелёная Долина, Новый Мир и Редкодуб. В районе села Торское ВСУ проводят контратаки, особенно активно действуя на южной окраине населённого пункта.

Угледарское направление


На данном участке фронта продолжаются напряженные боестолкновения за господство над населёнными пунктами Новополь и Зелёное Поле. ВС РФ выровняли линию фронта к западу от Фёдоровки, ликвидировав выступ, который позволял противнику проводить контратаки в районе Днепроэнергии.

В окрестностях населённых пунктов Богатырь и Отрадное российские войска усиливают натиск, пытаясь достичь Комара. Успех на этом направлении может создать новые перспективы для продвижения.

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Покровское направление


ВС РФ выравнивают линию фронта у города: под контроль взяты участки местности между Зелёным Полем и Калиново, а также частично между Калиново и Валентиновкой. В районе ферм в Котлино идут активные бои. Штурмовики наступают, оттесняя украинские войска в направлении Зверево и окрестностей Леонтовичей.

В южной части Чунишино и Новоукраинки продолжаются ожесточённые сражения за стратегически важные позиции. В районе Малиновки российские военные усиливают оборону на подступах к окраине населённого пункта Шевченко Первое.


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Украинцы в интернете торгуют личными вещами российских военных
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Украинцы в интернете торгуют личными вещами российских военных
21 мая 2025, 09:30

Фото: iStock/mesh cube

Жители Украины продают личные вещи российских военнослужащих, в частности элементы военной формы. Соответствующие объявления они публикуют на иностранных интернет-площадках.
Как сообщает «Лента.ру», на площадке часто выставляют шевроны российских военных. В одном из объявлений предлагается приобрести комплект, включающий нашивку Черноморского флота с изображением крейсера «Москва» и шеврон с фамилией и инициалами военнослужащего. Цена набора — 350 долларов (около 28 тысяч рублей).

Также на площадке можно найти гигиенический набор с маркировкой «собственность солдата (матроса) продаже не подлежит» и фамилией предположительного владельца за 170 долларов, бронзовый православный крест с распятием.

По данным издания, выставленные на продажу предметы, возможно, являются трофеями украинцев во время боевых действий в Курской области. Военный эксперт Олег Глазунов рассказал «Ленте.ру», что торговля военными трофеями — обычное дело. Собеседник отметил, что предложение подогревает спрос со стороны коллекционеров.

Ранее сообщалось, что украинское командование отправляет киевским властям ложные доклады об успехах ВСУ в Курской области

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