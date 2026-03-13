Участник программы «Герои Подмосковья» объяснил её полезность вне госслужбы

13 марта 2026, 10:54

оригинал Фото: медиасток.рф

Программа «Герои Подмосковья» полезна не только тем, кто планирует работать в органах власти, но и остальным гражданам, так как избавляет от потребительского отношения к государству. Об этом заявил участник программы Антон Киселенко, сообщает РИАМО.





Кисленко отметил, что программа позволяет разобраться в механизмах функционирования государства на разных уровнях и осознать взаимную ответственность власти и населения.





«Слушателям объясняют, как работает система госустройства, что дает государство и что мы, граждане, можем ему дать, а не только требовать. И, конечно, программа очень полезна для тех, кто хочет развиваться», — подчеркнул Антон Киселенко.