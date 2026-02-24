Ветеран СВО Жуковский рассказал о возможностях программы «Герои Подмосковья»

24 февраля 2026, 10:47

Фото: iStock/zim286

Старший лейтенант и участник программы «Герои Подмосковья» Денис Жуковский рассказал о возможностях проекта для ветеранов специальной военной операции. По его словам, инициатива помогает участникам адаптироваться к мирной жизни, получить новые знания и лучше понять, как устроена система государственного управления.





Жуковский отметил, что программа играет важную роль в социальной адаптации и открывает перед участниками новые перспективы. Она не только помогает вернуться к активной жизни после сложных событий, но и ставит перед человеком конкретные цели, поддерживая его на пути к их достижению.





«Программа дает очень много возможностей. Изначально помогает социально адаптироваться после всех этих событий. Во-вторых, ставит перед тобой цель и помогает ее достичь. Сама по себе программа очень хорошая и важная. Она раскрывает устройство государства, работу госорганов. Ты начинаешь лучше понимать, как все устроено и почему не всегда то, что мы хотим получить от государства, происходит мгновенно. Появляется понимание глубинных процессов при реализации проектов. В целом расширяется кругозор, становится понятнее сама система и ее логика. Это действительно интересно и познавательно», — рассказал военный.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.