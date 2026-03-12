Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о своем стимуле
Участник программы «Герои Подмосковья» Антон Киселенко рассказал РИАМО, что уже сам факт прохождения отбора стал для него сильным эмоциональным стимулом.
По его словам, после завершения первого модуля он ощутил мощный прилив энергии — сказались большой объем новой информации и активное общение с другими участниками. Позже отношение к проекту стало более взвешенным, эмоции сохранились, но приобрели спокойный и осознанный характер.
Киселенко добавил, что обучение помогло ему по-новому посмотреть на многие вещи и понять, как применять полученные знания на практике в дальнейшем. Таким образом он описал свои ощущения.
Программа «Герои Подмосковья», действующая в Московской области по поручению президента РФ Владимира Путина, помогает ветеранам специальной военной операции получить новые компетенции, развить лидерские качества и выстроить профессиональную траекторию — в госструктурах или в бизнесе. Участие в проекте бесплатное для прошедших конкурсный отбор. Обучение включает четыре очно-заочных модуля и стажировку, в том числе в органах власти и муниципалитетах, а также сопровождается наставниками.
