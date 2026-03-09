Участник программы «Герои Подмосковья» сравнил программу с продолжением службы
Участие в образовательной программе для ветеранов СВО «Герои Подмосковья» многие воспринимают как логичное продолжение их службы, только в новом качестве. Такую точку зрения разделяет и один из участников проекта Антон Киселенко.
«Это можно рассматривать как возможность перехода от одной государственной службы к другой. Мы не делим службу на важную и неважную — все они необходимы», — пояснил Киселенко.Он также отметил, что для кого-то программа открывает совершенно новые знания, но и опытным управленцам есть чему поучиться. Имея диплом РАНХиГС 2018 года, Киселенко признался, что даже для него многое стало открытием: «Развитие не стоит на месте, прогресс идет. Необходимо подтянуть знания для дальнейшего использования».
Напомним, что программа «Герои Подмосковья» создана по поручению президента. Она помогает ветеранам СВО освоить новые компетенции и построить карьеру в госуправлении или бизнесе. Обучение бесплатное и включает лекции по современным технологиям, включая ИИ, а также стажировку с наставниками.