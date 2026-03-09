Участник программы «Герои Подмосковья» сравнил программу с продолжением службы

09 марта 2026, 18:08

Фото: медиасток.рф

Участие в образовательной программе для ветеранов СВО «Герои Подмосковья» многие воспринимают как логичное продолжение их службы, только в новом качестве. Такую точку зрения разделяет и один из участников проекта Антон Киселенко.







«Это можно рассматривать как возможность перехода от одной государственной службы к другой. Мы не делим службу на важную и неважную — все они необходимы», — пояснил Киселенко.