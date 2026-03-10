Военэксперт ответил, какую крупную операцию может готовить российская армия

10 марта 2026, 15:58

Военэксперт Артамонов: ВС РФ могут готовиться к освобождению берегов до Одессы

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ, вероятно, готовятся к освобождению прибрежных территорий вплоть до Одессы. Об этом сообщил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов.





Однако, по мнению эксперта, операцию невозможно провести сейчас из-за таяния снега.





«На мой взгляд, такой задачей может являться освобождение береговой полосы, доходящей до Одессы. Это действительно может изменить всю ситуацию в зоне СВО по той простой причине, что это в пределах досягаемости России и может включать помощь Приднестровью, а также блокирование операции НАТО в Черном море», — добавил Артамонов.