Военэксперт ответил, какую крупную операцию может готовить российская армия
Военэксперт Артамонов: ВС РФ могут готовиться к освобождению берегов до Одессы
ВС РФ, вероятно, готовятся к освобождению прибрежных территорий вплоть до Одессы. Об этом сообщил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов.
Однако, по мнению эксперта, операцию невозможно провести сейчас из-за таяния снега.
«На мой взгляд, такой задачей может являться освобождение береговой полосы, доходящей до Одессы. Это действительно может изменить всю ситуацию в зоне СВО по той простой причине, что это в пределах досягаемости России и может включать помощь Приднестровью, а также блокирование операции НАТО в Черном море», — добавил Артамонов.
Он отметил, что на текущий момент Россия ограничена в использовании Черного моря, поскольку лишь малая часть его акватории безопасна для плавания судов. Военэксперт заключил, что остальные зоны находятся под контролем НАТО, начиная с Украины и Болгарии и заканчивая Грузией.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.