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ВСУ стягивают резервы из числа иностранных наемников в Харьковскую область. В Курском приграничье украинская группировка также стремится произвести атаки. ВС РФ активно задействуют артиллерию и противостоят наступлению противника на всех участках фронта. О том, где развернулись самые ожесточённые бои расскажет «Радио 1».
Курская область
ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Заолешенка, Куриловка, Нижний Клин, Николаевка, Новая Сорочина, Старая Сорочина, а также в Басовке, Беловодах, Журавке, Мирополье и Павловке в Сумской области. В приграничной зоне Курской области экипаж вертолета Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ, поддерживая подразделения группировки «Север».
ВСУ применяют большое количество западной военной техники для атак на Курскую область. Однако, как сообщил заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел, эта техника постоянно уничтожается.
«Они продолжают наступать, отправляя по три-четыре группы в день, и каждая из них использует технику. Благодаря нашим расчетам FPV, мы успешно уничтожаем её», — приводит слова Орла РИА Новости.
Боец также отметил, что российские бойцы уже хорошо изучили местность, что позволяет им уничтожать технику НАТО еще до её прибытия к позициям.
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Харьковская область
По информации украинских источников, ВС РФ форсировали реку Оскол в районе Масютовки в Харьковской области. Из ранее освобожденного села Новомлынск российские войска направились к Фиголевке. Группировка «Север» активно действует в Липцах и Волчанске, где продолжаются попытки отражения атак противника. В этих районах враг вводит новые силы в бой. Две штурмовые группы ВСУ на БТР пытались продвинуться к Глубокому, но понесли потери и отказались от дальнейшего наступления. Из Харькова поступает информация о переброске недавно мобилизованных и иностранных наемников в город, по которым работают ВКС РФ.
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Донецкое направление
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать населенные пункты в Донецкой Народной Республике. За сутки бойцы группировок «Юг» и «Центр» освободили Ильинку и Петровку, как сообщает Министерство обороны России. Кроме того, бойцы группировки «Юг» нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах Орехово-Василевки, Григоровки, Предтечино, Курахово и Дылеевки. Противник понес потери до 380 человек личного состава, а также утратил американский бронетранспортер М113, два автомобиля и британскую гаубицу FH-70.
Херсонская и Запорожская области
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удар по силам ВСУ и теробороне, в результате чего противник понес потери до 85 человек, а также потерял три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали 136 объектов с военной инфраструктурой. Средства противовоздушной обороны сбили 55 беспилотных летательных аппаратов. С начала операции было уничтожено 649 самолетов, 283 вертолета, 37 013 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 577 танков, 1 497 реактивных систем залпового огня и другие военные цели.
Северское направление
На Северском направлении наблюдается определенный прогресс в районе Серебрянского лесничества, где российские войска подняли флаг на территории управления лесным хозяйством. Бои в этом районе продолжаются, с усилением давления на ВСУ в Червоной Диброве и на болотистых участках у озера Мёртвый Донец.
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Анастасия Хохлова