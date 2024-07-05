Участник СВО пожаловался на беззаконие и попросил помочь Путина — видео

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину записал участник спецоперации, заявив о «правовом беззаконии» в своем отношении. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV», публикуя соответствующие кадры.
Военный жалуется на плохое исполнение обязанностей главой Бийского района Алтая Денисом Артемовым, а также мундепами.
По словам участника боевых действий, в 2021 году он арендовал несколько участков земли. А в этом году, когда мужчина уже был в зоне СВО, представители администрации отказали в продлении договоров.
До этого к Путину обращался еще один боец СВО Александр Иокич, который является гражданином Сербии.
Мужчина объяснил, что его подразделение расформировали, поэтому легально находиться в РФ он не может, а на родине ему грозит срок за наемничество в 25 лет тюрьмы. Солдат резюмировал, что хочет отстаивать интересы РФ и дальше.
Позже парламентарий ГД Александр Хинштейн сообщил, что Россия обеспечит военному временное убежище.
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По словам участника боевых действий, в 2021 году он арендовал несколько участков земли. А в этом году, когда мужчина уже был в зоне СВО, представители администрации отказали в продлении договоров.
«В течение шести месяцев, обращаясь в различные инстанции, я получал лишь одни отписки. Данная ситуация (...) мешает выполнять боевые задачи», — объяснил боец.
До этого к Путину обращался еще один боец СВО Александр Иокич, который является гражданином Сербии.
Мужчина объяснил, что его подразделение расформировали, поэтому легально находиться в РФ он не может, а на родине ему грозит срок за наемничество в 25 лет тюрьмы. Солдат резюмировал, что хочет отстаивать интересы РФ и дальше.
Позже парламентарий ГД Александр Хинштейн сообщил, что Россия обеспечит военному временное убежище.
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Никита Кротов