Участникам СВО хотят списать кредитные долги за вклад в защиту страны

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Депутат Госдумы Яна Лантратова, представляющая фракцию «Справедливая Россия — За правду», обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением аннулировать негативные кредитные истории граждан, которые заключат контракт с ВС РФ для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.
«Предлагаю установить, что запись и иные данные кредитной истории участника СВО при наличии его заявления аннулируются в случае заключения им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции», — следует из документа.Лантратова указала, что участники СВО часто сталкиваются с отказами банков в кредитовании из-за старых просрочек. Это, по её словам, лишает бойцов возможности воспользоваться государственной поддержкой, несмотря на их вклад в защиту страны.
Депутат считает, что аннулирование плохой кредитной истории поможет улучшить финансовое положение военнослужащих и их семей. Это также облегчит их возвращение к мирной жизни.
Мера предложена с целью позволить участникам СВО начать с чистого листа и избавиться от последствий прошлых долгов.
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Мария Моисеева