За час ПВО РФ сбила 10 дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями

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Российская противовоздушная оборона за час уничтожила 10 беспилотников, запущенных Украиной, над Белгородской и Ростовской областями. По информации ТАСС, атака с использованием БПЛА была направлена на объекты в этих регионах.
Шесть дронов ВСУ были сбиты в небе над Ростовской областью, еще четыре — над Белгородской. Инцидент произошел 12 декабря с 21:00 до 22:00 по московскому времени. В Минобороны отметили, что атака была частью попытки украинских сил провести террористическую операцию на территории России.
Системы ПВО успешно отразили атаку, предотвратив возможные повреждения и угрозу гражданской инфраструктуре.
Ранее «Радио 1» передавало, что в НАТО заявили о неожиданно быстром восстановлении российских сил.
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Системы ПВО успешно отразили атаку, предотвратив возможные повреждения и угрозу гражданской инфраструктуре.
Ранее «Радио 1» передавало, что в НАТО заявили о неожиданно быстром восстановлении российских сил.
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Мария Моисеева