Участникам СВО из Подмосковья помогли получить удостоверения ветеранов боевых действий

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Вмешательство военной прокуратуры помогло участникам спецоперации из Московской области получить удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
«42 военная прокуратура гарнизона добилась восстановления нарушенных прав военнослужащих – участников СВО. Установлено, что на протяжении длительного периода четырём подмосковным военным не выдавали такие удостоверения. Военный прокурор гарнизона внёс в адрес командования представления об устранении нарушений закона», – говорится в сообщении.В итоге права участников специальной военной операции восстановлены, удостоверения им вручены.
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