Участникам СВО стал доступен QR-код для льгот через приложение «Госуслуги»

17 июля 2026, 15:54

Фото: iStock/dikushin

На портале «Госуслуги» начал работу сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». Он позволяет участникам специальной военной операции и их близким подтверждать свой статус для доступа к льготам при посещении культурных и спортивных мероприятий.