Участникам СВО стал доступен QR-код для льгот через приложение «Госуслуги»
На портале «Госуслуги» начал работу сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». Он позволяет участникам специальной военной операции и их близким подтверждать свой статус для доступа к льготам при посещении культурных и спортивных мероприятий.
Для создания кода потребуется смартфон с установленным приложением «Госуслуги» и подтверждённая учётная запись. Пользователь открывает соответствующую страницу, выбирает опцию «Получить», после чего система запрашивает данные из Министерства обороны.
При совпадении информации создаётся QR-код, который остаётся активным в течение пяти минут. Если данные отсутствуют, приложение предоставляет инструкции по оформлению бумажной справки в военно-служебном центре. На мероприятии посетитель предоставляет код сотруднику, который за несколько секунд проверяет его с помощью приложения «Госскан».
Сервис упрощает процесс получения льгот, экономит время и сокращает объём бумажной работы. QR-код — это лишь один из возможных вариантов, его оформление не является обязательным: можно также предъявить бумажную справку или удостоверение ветерана. Проект является частью программы цифровой трансформации социальной поддержки и поддерживается Министерством культуры и Министерством спорта.
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