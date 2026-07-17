Вертолет Ми-28НМ уничтожил замаскированную бронетехнику ВСУ, а «Гиацинт-Б» ликвидировал склад топлива: последние новости СВО на 17 июля
Артиллерия, армейская авиация и подразделения беспилотных систем продолжают выполнять боевые задачи сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. Разведка с воздуха позволяет оперативно выявлять цели, после чего по ним наносятся точные удары, а результаты подтверждаются средствами объективного контроля и данными разведки. Подробности — в материале «Радио 1».
Точные удары по выявленным укрытиям ВСУ
Артиллеристы «Южной» группировки войск продолжают наносить точные удары по укрытиям с живой силой ВСУ в населенных пунктах за Константиновкой в Краматорском районе. Работа ведется в тесном взаимодействии с операторами войск беспилотных систем, которые осуществляют разведку и оперативно передают координаты обнаруженных целей.
Во время воздушной разведки операторы беспилотников выявили в населенных пунктах Алексеево-Дружковка и Ижевка укрытия с живой силой ВСУ. Украинские боевики скрывались в частных домах, оставленных местными жителями. Еще одно укрытие с личным составом противника было обнаружено в лесополосе севернее населенного пункта Николайполье.
Получив координаты, артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии, 17-й артиллерийской и 72-й отдельной мотострелковой бригад «Южной» группировки войск нанесли несколько точных ударов по выявленным объектам. В результате огневого поражения укрытия вместе с находившейся там живой силой противника были уничтожены. Кадры объективного контроля подтвердили точное попадание и успешное выполнение боевой задачи.
Вертолет Ми-28НМ нанёс удар по заданным координатам
Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажем вертолета Ми-28НМ в ходе специальной военной операции.
Перед вылетом экипаж получил координаты расположения украинских боевиков и замаскированной бронированной техники в зоне ответственности группировки войск «Центр». Во время выполнения задачи вертолет нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам.
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Согласно докладу разведки, цель была поражена. После завершения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
Охота на пункты управления беспилотниками
Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» продолжают наносить огневое поражение по пунктам управления и точкам запуска беспилотников противника в Харьковской области.
Расчеты воздушной разведки непрерывно работают как над линией боевого соприкосновения, так и в тыловых районах противника. Операторы обнаруживают замаскированные позиции, антенны связи и управления, а также усилители сигнала расчетов БПЛА ВСУ. Полученные координаты оперативно поступают на командный пункт, после чего передаются расчетам ударных беспилотников.
Выявленные цели были точно поражены операторами FPV-дронов и беспилотниками самолетного типа «Молния-2», оснащенными осколочно-фугасными и термобарическими боеприпасами.
Уничтожение пунктов управления БПЛА снижает активность дронов-камикадзе и гексакоптеров ВСУ на отдельных участках линии боевого соприкосновения, что позволяет штурмовым подразделениям активнее продвигаться вперед под прикрытием расчетов беспилотных систем.
«Гиацинт-Б» уничтожил технику и склад топлива
Специалисты артиллерийского подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской области два автомобиля ВСУ и склад топлива.
Цели были обнаружены операторами разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем во время разведки местности. Их координаты оперативно передали на командный пункт, а затем — на пункт управления гаубичной батареи.
Расчет орудия «Гиацинт-Б» всего за несколько выстрелов уничтожил технику противника и место хранения топлива.
Огневое поражение подразделений ВСУ наносится как днем, так и ночью. Благодаря постоянной работе противник несет потери в личном составе, лишается опорных пунктов, техники и укреплений, что позволяет российским штурмовым подразделениям проводить активное наступление.
Артиллерия поразила позиции в Зарнице
Во время воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили перемещение боевиков украинского режима между зданиями в населенном пункте Зарница. Наблюдение за маршрутами позволило выявить места сосредоточения живой силы и оборудованные в строениях опорные пункты.
После передачи координат артиллерийским расчетам самоходные гаубицы 2С3 «Акация» калибра 152 мм нанесли серию ударов по зданиям и укрытиям, использовавшимся противником для размещения личного состава.
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В результате боевой работы были уничтожены места размещения живой силы, несколько опорных пунктов и более 30 боевиков украинского режима.
Уничтожение этих позиций нарушило систему обороны ВСУ в населенном пункте и снизило возможности противника по удержанию занимаемых рубежей.
«Град» уничтожил опорный пункт в Запорожской области
Операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили оборудованный опорный пункт ВСУ в Запорожской области. В лесополосе противник оборудовал укрытия для живой силы, огневые позиции и ходы сообщения между участками обороны.
Координаты выявленного объекта были переданы артиллеристам. После получения целеуказания расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» нанес удар пакетом реактивных снарядов по району размещения противника.
В результате удара были уничтожены укрытия, огневые позиции и более 20 боевиков украинского режима, находившихся на территории опорного пункта.
Ликвидация этого объекта ослабила оборону ВСУ и лишила противника оборудованной позиции на этои участке проведения СВО в Запорожской области.