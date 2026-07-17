17 июля 2026, 08:11

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Артиллерия, армейская авиация и подразделения беспилотных систем продолжают выполнять боевые задачи сразу на нескольких направлениях специальной военной операции. Разведка с воздуха позволяет оперативно выявлять цели, после чего по ним наносятся точные удары, а результаты подтверждаются средствами объективного контроля и данными разведки. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Точные удары по выявленным укрытиям ВСУ Вертолет Ми-28НМ нанёс удар по заданным координатам Охота на пункты управления беспилотниками «Гиацинт-Б» уничтожил технику и склад топлива Артиллерия поразила позиции в Зарнице «Град» уничтожил опорный пункт в Запорожской области

Точные удары по выявленным укрытиям ВСУ

Фото: iStock/bpawesome

Вертолет Ми-28НМ нанёс удар по заданным координатам

Пленный украинец рассказал, как ВСУ прятали французские истребители Mirage

Охота на пункты управления беспилотниками

Фото: iStock/RamonCast

«Гиацинт-Б» уничтожил технику и склад топлива

Фото: iStock/Perytskyy

Артиллерия поразила позиции в Зарнице

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