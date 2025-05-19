Участники Ассоциации ветеранов СВО Раменского провели урок НВП в лесу

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Участники Ассоциации ветеранов спецоперации Раменского муниципального округа провели третий урок начальной военной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Участниками урока стали 25 человек. На этот раз для практического занятия выбрали территорию в лесу. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО округа Александр Кулик сначала провёл инструктаж, а затем началась практика. Участник спецоперации Сергей Белка показал детям приёмы обращения с оружием, правильную стойку и смену рук при стрельбе из автомата. Также дети узнали, как вести стрельбу и из положения сидя, что такое круговая оборона», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Взрослые тоже внимательно слушали наставления инструкторов.
«Мы показали, как правильно двигаться по лесу, объяснили, что такое передвижение в группе. Рассказали о поисковых работах диверсионно-разведывательных групп в лесу и научили противодействовать ДРГ. Думаю, участникам понравилось», – отметил Кулик.Он пообещал, что занятия продолжатся. Те, кто регулярно приезжает на них, хотят не только получать новые знания, но и с пользой проводить время. Ветеранам СВО можно задать интересующие вопросы. Они охотно делятся своим боевым опытом.
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Лора Луганская