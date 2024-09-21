Тысячи жителей Ингушетии встретили самолет с телами погибших в офисе Wildberries

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk
Тысячи местных жителей собрались в аэропорту города Магас в Ингушетии, чтобы получить тела охранников, убитых в ходе перестрелки в головном офисе компании Wildberries в Москве. Об этом информирует Telegram-канал «Новости Ингушетии».
Машины скорой помощи и сопровождения покинули аэропорт и направились в Долаково и Кантышево. На кадрах видно, как тысячи жителей республики выстроились вдоль дороги в знак поддержки и скорби.
Ранее компания объявила, что Wildberries окажет поддержку семьям и родственникам двух охранников, погибших в результате вооруженного нападения.
В среду, 18 сентября, возле офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла перестрелка. По словам очевидца, в это время Владислав Бакальчук пытался войти в здание вместе с неизвестными «бородачами», но им помешали охранники. Жертвами нападения стали два сотрудника офиса. Еще семь человек получили ранения.
Сам Бакальчук заявил, что приехал в офис на заранее запланированную встречу и что стрельба была актом агрессии против него.
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Ранее компания объявила, что Wildberries окажет поддержку семьям и родственникам двух охранников, погибших в результате вооруженного нападения.
В среду, 18 сентября, возле офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла перестрелка. По словам очевидца, в это время Владислав Бакальчук пытался войти в здание вместе с неизвестными «бородачами», но им помешали охранники. Жертвами нападения стали два сотрудника офиса. Еще семь человек получили ранения.
Сам Бакальчук заявил, что приехал в офис на заранее запланированную встречу и что стрельба была актом агрессии против него.
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Александр Климов