Участники операции «Поток» говорили по-украински, чтобы ввести в заблуждение ВСУ

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Штурмовики спецназа «Ахмат», участвовавшие в ставшей уже легендарной операции «Поток», во время нахождения в госпитале рассказали, что им пришлось применить военную хитрость. Чтобы ввести противника в заблуждение, они разговаривали по-украински.
Запись рассказа российских бойцов опубликовал «RT на русском». Когда штурмовики вышли из трубы после многокилометрового подземного перехода, они представились сослуживцами встретившимся им боевикам ВСУ.
По словам штурмовиков спецназа, военнослужащие ВСУ обнаружили проникновение российских подразделений в свой тыл только через полтора часа после того, как они покинули трубу.
Читайте также:
На Украине командир ВСУ убил мобилизованного, закопал его тело в лесу и объявил дезертиром
Военкор Котенок рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область
Российские медики разработали новый способ лечения отравившихся в ходе операции «Поток»
«Шо, хлопцi, здоровеньки булы. Свiй, свiй. 80-я бригада», — представился украинским солдатами один из российских бойцов.
По словам штурмовиков спецназа, военнослужащие ВСУ обнаружили проникновение российских подразделений в свой тыл только через полтора часа после того, как они покинули трубу.
Читайте также:
На Украине командир ВСУ убил мобилизованного, закопал его тело в лесу и объявил дезертиром
Военкор Котенок рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область
Российские медики разработали новый способ лечения отравившихся в ходе операции «Поток»
Александр Бойцов