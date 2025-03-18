Военкор Котенок рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

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По предварительным данным, Вооружённые силы Украины (ВСУ) при попытке прорыва в Белгородскую область потеряли до 20 военнослужащих. Такие цифры приводит военный корреспондент Юрий Котенок.
Об этом он написал в своём телеграм-канале. Сегодня, 18 марта, противник предпринял попытку прорыва на территорию Белгородской области в районе населённых пунктов Графовка и Прилесье в Краснояружском районе, который до этого подвергался интенсивным обстрелам. Группы бронированной техники ВСУ получили отпор и отошли в лесополосу.
В военных пабликах высказывается мнение, что своими действиями ВСУ пытаются оттянуть время и связать российские войска, чтобы успеть выстроить более прочную оборону в Сумской области.
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«По предварительным данным, в ходе попытки прорваться на территорию Белгородской области противник потерял четыре бронемашины и до трех танков Т-72», — написал Котенок.
В военных пабликах высказывается мнение, что своими действиями ВСУ пытаются оттянуть время и связать российские войска, чтобы успеть выстроить более прочную оборону в Сумской области.
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Александр Бойцов