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Военкор Котенок рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

Котенок: ВСУ потеряли до 20 бойцов при попытке прорыва в Белгородскую область
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

По предварительным данным, Вооружённые силы Украины (ВСУ) при попытке прорыва в Белгородскую область потеряли до 20 военнослужащих. Такие цифры приводит военный корреспондент Юрий Котенок.
Об этом он написал в своём телеграм-канале. Сегодня, 18 марта, противник предпринял попытку прорыва на территорию Белгородской области в районе населённых пунктов Графовка и Прилесье в Краснояружском районе, который до этого подвергался интенсивным обстрелам. Группы бронированной техники ВСУ получили отпор и отошли в лесополосу.

«По предварительным данным, в ходе попытки прорваться на территорию Белгородской области противник потерял четыре бронемашины и до трех танков Т-72», — написал Котенок.

В военных пабликах высказывается мнение, что своими действиями ВСУ пытаются оттянуть время и связать российские войска, чтобы успеть выстроить более прочную оборону в Сумской области.

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#белгородская область
#военкор
Военная прокуратура помогла военнослужащему из Подмосковья получить денежные выплаты
18 марта 2025, 12:16

Фото: istockphoto / zim286

Военная прокуратура гарнизона 42 помогла военнослужащему из Московской области, участвующему в специальной военной операции, получить причитающиеся ему денежные выплаты, сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры.

Из-за ошибок в базе данных в течение пяти месяцев он получал денежное довольствие не в полном объеме, что привело к образованию задолженности более 400 тыс. рублей.

После того как военный прокурор гарнизона направил представление в адрес командования, ситуацию урегулировали и все задолженные средства выплатили военнослужащему в полном объеме.

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#прокуратура
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На Украине заявили о намерении вернуть Запорожскую АЭС
Украинская чиновница Виктория Гриб: Киев намерен вернуть ЗАЭС
18 марта 2025, 11:50

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

На Украине удивились тому, что Россия и США обсуждают вопрос Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявила глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб, слова которой приводит газета The New York Times.
Чиновница заявила, что была удивлена тем, что в высказываниях президента США Дональда Трампа и его Спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа позвучали заявления о Запорожской АЭС. Причём произошло это после переговоров Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина.

Гриб подчеркнула, что Украина намерена вернуть себе электростанцию. Она добавила, что Россия могла бы отдать стратегический объект Киеву.

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#запорожская аэс
#украина
#россия
#сша
#переговоры
#магатэ
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«Рвет и мечет»: стало известно, зачем ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область
Военэксперт Матвийчук: ВСУ изображают активность попытками прорваться в РФ
18 марта 2025, 11:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ пытаются прорваться на территорию Белгородской области, чтобы создать видимость возможности продолжения боевых действий после потери Курщины. Так считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее стало известно, что несколько моторизированных групп ВСУ с десантом на броне попытались прорваться на территорию Белгородской области. Это произошло в приграничном Краснояружском районе, который до этого интенсивно обстреливался.

«Зеленский рвет и мечет. Одно мы знаем точно, что он пустил директиву войскам не сдавать ни в коем случае территорию Курской области. Второе секретное распоряжение — попытаться захватить районы и в Белгородской, и в Брянской областях, где только можно пытаться захватывать территории РФ», — рассказал Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

Он пояснил, что таким образом Киев пытается создать видимость, что еще может продолжать вести боевые действия.

По словам Матвийчука, крах операции ВСУ в Курской области посеял панику в военно-политических кругах Киева, так как украинская сторона надеялась использовать оккупированные русские земли в качестве козыря на возможных переговорах. Эксперт уверен, что ВСУ еще попытаются прорваться на территорию России до заключения мирного соглашения.

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Mash: Несколько бронегррупп ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область
18 марта 2025, 11:06

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Несколько моторизированных групп ВСУ с десантом на броне попытались прорваться на территорию Белгородской области. Это произошло в приграничном Краснояружском районе, который до этого интенсивно обстреливался.
Бронированная техника противника продвигалась с территории Сумской области Украины, сообщает телеграм-канал Mash. Враг был замечен у населённых пунктов Прилесье, Графовка и Демидовка. Это на стыке Белгородской и Курской областей. Начался бой, часть техники ВСУ была уничтожена, горит как минимум один танк. Кроме того, уничтожены БМП, бронированная машина и несколько солдат. Противник отступил в лесополосу, которую сейчас интенсивно обстреливает российская артиллерия.

ВСУ начали стягивать войска и боевую технику в район Прилесья ещё ночью. Инженерные службы вели работы по разминированию приграничной территории. После обстрелов Краснояружского района началась попытка вторжения. Пока замысел противника не вполне ясен. Возможно это просто отвлекающий манёвр или прощупывание обороны с целью определить слабые места. Подчёркивается, что оккупанты получили отпор, а ситуация находится под контролем российских войск.

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#белгородская область
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Под Красноармейском ВС РФ уничтожили женскую группу штурмовиков ВСУ
18 марта 2025, 10:49

Фото: istockphoto/dr_evil

Группа военных 425-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожена при попытке прорыва и десантирования с использованием бронетехники под Красноармейском (украинское название — Покровск - прим. ред.). К удивлению российских бойцов, подразделение состояло исключительно из женщин-штурмовиков.
Об этом эпизоде боевых действий корреспонденту ТАСС рассказали в силовых структурах. Украинские военные попали под удар артиллерии и беспилотников при попытке спешиться с бронетехники, которая доставила их на передний край. Кроме женщин-штурмовиков, уничтожен также и экипаж машины, доставившей их на позиции.

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — рассказали силовики.

В распоряжении агентства также есть видеозапись последствий удара по украинской бронетехнике и десанту. На кадрах видна разбитая бронированная машина и уничтоженное женское штурмовое подразделение.

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