Участники спецоперации предложили свой вариант наказания для генерала Попова

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Участники спецоперации предложили вернуть бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в случае доказательства его вины в зону боевых действий.
Свое мнение они выразили в разговоре с Daily Storm. Участники СВО положительно отзываются о личностных качествах Попова. По их словам, он был внимателен к нуждам бойцов. Продажа металлоконструкций, инкриминируемая офицеру, считают они, могла быть частью обмена излишков на то, чего не хватает подразделениям.
До этого уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что удивилась судебному решению оставить Попова под стражей, несмотря на ходатайство следователей изменить меру пресечения. Она пообещала изучить его дело и «посмотреть, какие были у суда аргументы».
Генерал Иван Попов подозревается в хищении металлоконструкций на сумму более 130 миллионов рублей.
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До этого уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что удивилась судебному решению оставить Попова под стражей, несмотря на ходатайство следователей изменить меру пресечения. Она пообещала изучить его дело и «посмотреть, какие были у суда аргументы».
Генерал Иван Попов подозревается в хищении металлоконструкций на сумму более 130 миллионов рублей.
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Никита Кротов