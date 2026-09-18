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Участники СВО могут подтверждать свой статус через QR-код

Фото: медиасток.рф

На портале «Госуслуги» заработал новый электронный сервис, с помощью которого военнослужащие и члены их семей могут подтверждать статус участника СВО, предъявляя QR-код. Цифровой документ принимается при посещении культурных и спортивных мероприятий и дает право на положенные льготы.



Чтобы оформить QR-код, потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и установленное мобильное приложение. В специальном разделе сервиса нужно выбрать опцию «Получить» — после этого система автоматически направит запрос в Министерство обороны для проверки сведений.

Если данные подтвердятся, на экране отобразится QR-код. Он действует всего пять минут, поэтому предъявить его нужно непосредственно в момент оформления льготы в учреждении. Если нужной информации в системе не окажется, сервис предложит инструкцию по получению бумажной справки в военно-служебном центре.

Полученный QR-код можно показать сотруднику организации, предоставляющей льготу. Для проверки его подлинности используется приложение «Госскан» — процедура занимает несколько секунд.

Новый цифровой инструмент призван сделать подтверждение статуса более быстрым и удобным, а также сократить необходимость использовать бумажные документы. При этом QR-код не заменяет существующие варианты подтверждения: при необходимости статус по-прежнему можно подтвердить бумажной справкой или удостоверением ветерана. Сервис работает при поддержке Министерства культуры и Министерства спорта России.

Анастасия Чинкова

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