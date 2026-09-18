Участники СВО могут подтверждать свой статус через QR-код

18 сентября 2026, 14:44

Фото: медиасток.рф

На портале «Госуслуги» заработал новый электронный сервис, с помощью которого военнослужащие и члены их семей могут подтверждать статус участника СВО, предъявляя QR-код. Цифровой документ принимается при посещении культурных и спортивных мероприятий и дает право на положенные льготы.