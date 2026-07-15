Участники СВО могут получить QR-код для льгот через приложение «Госуслуги»
На портале «Госуслуги» работает сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». Он помогает участникам спецоперации и их родственникам подтверждать статус для получения льгот при посещении культурных и спортивных мероприятий.
Для генерации кода нужны смартфон с приложением «Госуслуги» и подтверждённая учётная запись. Пользователь переходит на нужную страницу, нажимает «Получить», и система запрашивает сведения из Минобороны.
При совпадении данных формируется QR-код со сроком действия пять минут. Если информации нет, приложение подскажет, как оформить бумажную справку через военно-служебный центр. На мероприятии посетитель предъявляет код сотруднику, тот проверяет его через приложение «Госскан» за несколько секунд.
Сервис упрощает получение льгот, экономит время и снижает бумажную нагрузку. QR-код — лишь один из вариантов, его оформление необязательно: можно предъявить бумажную справку или удостоверение ветерана. Проект входит в программу цифровой трансформации социальной поддержки, его поддерживают Минкультуры и Минспорт.
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