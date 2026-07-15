Участники СВО могут получить QR-код для льгот через приложение «Госуслуги»

15 июля 2026, 16:14

Фото: Istock/anyaberkut

На портале «Госуслуги» работает сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО». Он помогает участникам спецоперации и их родственникам подтверждать статус для получения льгот при посещении культурных и спортивных мероприятий.