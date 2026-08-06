06 августа 2026, 08:45

Фото: iStock/Evgeny555

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи сразу на нескольких направлениях, нанося удары по технике, беспилотной инфраструктуре и логистике ВСУ, а также оказывая помощь мирным жителям. Одновременно подразделения разных группировок войск сообщают о новых результатах своей работы на линии боевого соприкосновения. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Воздушный перехват на Краснолиманском направлении Срыв ротации и удар по логистике Удары по пунктам управления беспилотниками Охота на роботизированные платформы Бойцы ВС РФ спасли мирных жителей в Константиновке Дроны ВСУ продолжают атаковать Россию

Воздушный перехват на Краснолиманском направлении

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Срыв ротации и удар по логистике

Удары по пунктам управления беспилотниками

Собянин сообщил о трёх сбитых на подлёте к Москве беспилотниках

Охота на роботизированные платформы

Фото: iStock/aapsky

Бойцы ВС РФ спасли мирных жителей в Константиновке

«Мы были там, пока не сожгли наш дом, пятнадцать украинских дронов прилетело в наш дом, сожгли дотла, мы чудом остались живы, после этого мы два месяца прожили в подвале», – рассказывает жительница Константиновки Лидия Деркач о зверствах украинских боевиков.

Дроны ВСУ продолжают атаковать Россию