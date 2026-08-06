Спасение мирных жителей, охота на роботизированные платформы ВСУ и воздушный таран: последние новости СВО на 6 августа
Российские военные продолжают выполнять боевые задачи сразу на нескольких направлениях, нанося удары по технике, беспилотной инфраструктуре и логистике ВСУ, а также оказывая помощь мирным жителям. Одновременно подразделения разных группировок войск сообщают о новых результатах своей работы на линии боевого соприкосновения. Подробности — в материале «Радио 1».
Воздушный перехват на Краснолиманском направлении
Ежедневно мобильные огневые группы отдельной зенитной ракетной бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут наблюдение за воздушной обстановкой на Краснолиманском направлении, предотвращая попытки проникновения беспилотников ВСУ.
Во время очередного боевого дежурства средства радиолокационной разведки обнаружили воздушную цель, которая быстро приближалась к российским позициям. После получения данных дежурный расчет подготовил к вылету беспилотный летательный аппарат-перехватчик «Сокол-ПВО» и оперативно запустил его. Оператор вывел аппарат на минимальную дистанцию до цели, после чего произвел дистанционный подрыв, уничтожив вражеский беспилотник.
Завершив выполнение задачи, мобильная огневая группа сменила позицию и продолжила боевое дежурство.
Срыв ротации и удар по логистике
В Запорожской области разведывательные беспилотники подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» выявили перемещение подразделений ВСУ в ближайшем тылу. По данным воздушной разведки, противник пытался доставить на позиции резервы личного состава и материальные средства.
Полученные маршруты движения были переданы операторам ударных БПЛА и расчетам барражирующих боеприпасов «Ланцет». По движущимся целям нанесли удары, в результате которых были поражены боевые бронированные машины, пикапы и квадроциклы, задействованные в подвозе.
По итогам боевого применения уничтожены несколько боевых бронированных машин, в том числе западного производства, более пяти пикапов, квадроциклы с боеприпасами и беспилотниками, а также живая сила ВСУ. Сообщается, что срыв подвоза резервов и материальных средств снизил обороноспособность украинских позиций на указанном участке фронта.
Удары по пунктам управления беспилотниками
Еще одним направлением работы российских подразделений стало уничтожение инфраструктуры управления БПЛА. Разведывательные беспилотники группировки войск «Восток» обнаружили в Запорожской области сеть пунктов управления БПЛА ВСУ. По имеющимся данным, укрепленные позиции были оборудованы в городской застройке населенного пункта Коломийцы. Координаты передали расчетам 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» 29-й общевойсковой армии группировки «Восток», которые выполнили огневую задачу.
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В результате удара были разрушены пункты управления, ретрансляторы и терминалы спутниковой связи. Также сообщается, что находившаяся на позициях живая сила ВСУ, включая операторов беспилотников и инженеров, ликвидирована. Уничтожение узла управления, как отмечается, снизило возможности противника применять разведывательные и ударные дроны на этом участке фронта.
Параллельно операторы ударных дронов «Южной» группировки войск продолжают уничтожать пункты управления БПЛА ВСУ в районе Алексеево-Дружковки Краматорского района. Укрытия операторов удалось выявить по взлетам и посадкам квадрокоптеров. После обнаружения целей расчеты оперативно нанесли удары, полностью уничтожив пункты управления вместе с оборудованием и личным составом.
Охота на роботизированные платформы
На Краматорском направлении подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки войск продолжают уничтожать наземные робототехнические комплексы ВСУ, задействованные на логистических маршрутах.
Беспилотниками различных типов были уничтожены дистанционно управляемые платформы в районах населенных пунктов Дружковка, Клиновое, Кондратовка и Белокузьминовка ДНР. Эти безэкипажные комплексы использовались для доставки имущества, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и оборудования передовым подразделениям ВСУ.
Сообщается, что платформы были оснащены средствами видеонаблюдения, разведки и радиоэлектронной борьбы, перемещались по полевым дорогам и лесополосам, однако операторы БПЛА «Южной» группировки гарантированно поражали цели. Для выполнения задач применялись различные типы беспилотников, в том числе аппараты на оптоволоконном управлении, оснащенные боеприпасами разных видов.
Бойцы ВС РФ спасли мирных жителей в Константиновке
Военнослужащие 2-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск вывели двух мирных жителей из населенного пункта Константиновка в тыловые районы.
После эвакуации людям предоставили временное размещение, оказали первую медицинскую помощь, накормили горячей пищей и напоили чаем.
«Мы были там, пока не сожгли наш дом, пятнадцать украинских дронов прилетело в наш дом, сожгли дотла, мы чудом остались живы, после этого мы два месяца прожили в подвале», – рассказывает жительница Константиновки Лидия Деркач о зверствах украинских боевиков.
По имеющимся данным, в настоящее время жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает. Также сообщается, что они сразу встали в очередь на получение российского паспорта.
Дроны ВСУ продолжают атаковать Россию
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 605 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать следующие регионы России: Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Чёрного морей.