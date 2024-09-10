Участники СВО рассказали депутату ГД Иванову о преимуществе дронов ВСУ

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Бойцы СВО заявили, что ВСУ имеют превосходство по численности и качеству дронов, а небо в прифронтовой территории находится под контролем противника. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
«Утром созванивался с товарищами на СВО. Они сейчас на передовой в Херсонской области. К слову, разговорились про беспилотники. Парни сказали дословно: "Передайте в Москве, что производство ФПВ надо увеличивать не в 5 раз, а в 50 раз"», — написал Иванов в своем Telegram-канале.
По его словам, российские бойцы рассказали, что ВСУ имеют преимущество по числу и качеству дронов, а небо в прифронтовой зоне находится под контролем противника. Участники СВО отметили, что украинцы запускают дроны даже в кромешной темноте, так как они оборудованы «крутыми» камерами ночного видения.
При этом Иванов все-таки добавил, что прогресс в снабжении ВС РФ беспилотниками по сравнению с 2022 годом есть. Однако депутат подчеркнул, что работы еще очень много. Нам нужны не тысячи, а сотни тысяч дронов, заключил он.
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Элина Позднякова