Участники СВО смогут подтверждать право на льготы по QR-коду
На «Госуслугах» заработал сервис для участников СВО и членов их семей. Он позволяет подтвердить право на льготы при посещении спортивных и культурных мероприятий.
Чтобы получить QR-код, пользователю нужны подтвержденная учетная запись и мобильное приложение «Госуслуг». В разделе сервиса необходимо нажать «Получить». После этого портал запросит сведения в Минобороны.
Если ведомство подтвердит статус, система сформирует код. Он действует пять минут. При отсутствии сведений пользователь получит инструкцию по оформлению бумажной справки в военно-служебном центре. Для получения льготы достаточно показать код сотруднику учреждения. Он проверит его через приложение «Госскан». Процедура займет несколько секунд.
Проект поддерживают Минкультуры и Минспорт. Бумажная справка и удостоверение ветерана по-прежнему остаются доступными способами подтверждения статуса.
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